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Главный тренер сборной Кипра U21: сборная России U21 – прекрасная команда

Главный тренер сборной Кипра U21 Никос Андронику прокомментировал поражение в товарищеском матче со сверстниками из России (0:3).

"Без сомнений, Россия сыграла сегодня лучше нас. Удаление Довбни никоим образом не облегчило нам задачу, не повлияло на ход встречи. Мы знали, что у России прекрасная, хорошо подготовленная команда, но мы оказывали ей хорошее сопротивление вплоть до первого пропущенного мяча. К сожалению, этот гол стал серьёзным психологическим ударом для нас, от которого мы так и не смогли оправиться. 0:3 – тяжёлый в моральном плане результат для нас, учитывая, что долгое время мы играли 0:0. Отдельно хотелось бы поблагодарить российскую сторону за благожелательный приём в Москве", - цитирует Андронику официальный сайт РФС.
Теги: Молодежная сборная России
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