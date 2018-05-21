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Юрий Ковтун: Широков назвал себя лучшим футболистом XXI века? Это его отличительная черта

Бывший защитник сборной России Юрий Ковтун отметил, что Роман Широков, который назвал себя лучшим российским футболистом XXI века, умеет себя рекламировать.

"Это отличительна черта Романа. Человек может себя преподнести, что он и сделал. А кто лучший – я даже не думал об этом. Вдруг назову какого-то древнего футболиста?", - цитирует Ковтуна "Спорт-Экспресс".
Теги: Ковтун Широков
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