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Станислав Черчесов объявит окончательный состав сборной России после товарищеского матча с Австрией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, когда объявит окончательный состав национальной команды на чемпионат мира 2018 года:

- Объявлять окончательный состав буду после товарищеского матча с Австрией, перед Турцией. Не принципиально, когда это я сделаю — 4 июня вечером или раньше, главное, чтобы все были здоровы и не доставили мне головной боли. Мы вызвали 24 футболиста, двоих нет — травмированы, еще двое доигрывают. Все мы люди, за месяц многое может произойти. Конечно, хочется уже сейчас назвать окончательный состав, но так не бывает, - цитирует Черчесова Чемпионат.
Теги: Черчесов Сборная России
Сегодня, 11:06
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№1 Написал: Trucha (Сегодня, 11:15) #
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Болеет за:
«Зенит»
Джикия с Кокориным не успеют?)
Регистрация: 4.08.2016 [жалоба]
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