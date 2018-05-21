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Тульский "Арсенал" пожелал Миодрагу Божовичу удачи

Тульский "Арсенал" подтвердил уход Миодрага Божовича с поста главного тренера.

"Черногорский специалист Миодраг Божович покинул пост главного тренера "Арсенала". ПФК "Арсенал" благодарит Миодрага Божовича за проделанную работу и желает успешного продолжения карьеры", - сообщается на официльном сайте туляков.
Теги: Арсенал Тула Божович
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