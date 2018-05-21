Михаил Комков: на некоторых полях ФНЛ играем как на "огородах", а потом говорят, что у нас футбол не зрелищный

После фееричного второго стыкового матча "Анжи" - "Енисей", закончившегося со счётом 4:3 в пользу махачкалинской команды, но по сумме двух игр победой "Енисея" 6:4, свой комментарий дал полузащитник красноярцев Михаил Комков.- Спасибо. Это действительно большое событие для Красноярского края. 2 года назад наши болельщики даже мечтать не могли о Премьер Лиге! Хорошо, что забили первыми 2 мяча, но потом видимо немного расслабились. Конечно понимали, что «Анжи» при своих болельщиках после разгромного поражения в первом матче выйдут на игру злые и были готовы к такому развитию ситуации.- Немного расслабились, потеряли концентрацию, плюс «Анжи» молодцы-бились перед своими болельщиками до последнего.- Да обычный игровой момент. Эмоции.- Конечно, когда находишься вне поля, переживаешь за игру гораздо больше, чем когда в ней участвуешь.- Когда игры проходят на таких великолепных стадионах в целом, и газонах в частности, тогда и получаются такие шикарные матчи, а не такие, как на некоторых полях ФНЛ. Кому такой футбол нужен на «огородах». Бардак! А потом говорят, что у нас футбол не зрелищный!- В раздевалку зашёл и наш губернатор, и министр спорта поздравить команду. Ну и, конечно, обливались шампанским.С Михаилом Комковым общался Миша-Пират.