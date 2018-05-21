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Михаил Комков: на некоторых полях ФНЛ играем как на "огородах", а потом говорят, что у нас футбол не зрелищный

После фееричного второго стыкового матча "Анжи" - "Енисей", закончившегося со счётом 4:3 в пользу махачкалинской команды, но по сумме двух игр победой "Енисея" 6:4, свой комментарий дал полузащитник красноярцев Михаил Комков.

- Михаил, во-первых хочется поздравить вас с выходом в российскую Премьер Лигу. И твой комментарий к прошедшему матчу.

- Спасибо. Это действительно большое событие для Красноярского края. 2 года назад наши болельщики даже мечтать не могли о Премьер Лиге! Хорошо, что забили первыми 2 мяча, но потом видимо немного расслабились. Конечно понимали, что «Анжи» при своих болельщиках после разгромного поражения в первом матче выйдут на игру злые и были готовы к такому развитию ситуации.

- После первых 2-х мячей за полторы минуты, казалось, что игра уже сделана. Что случилось на твой взгляд, и за счёт чего хозяевам удалось переломить игру?

- Немного расслабились, потеряли концентрацию, плюс «Анжи» молодцы-бились перед своими болельщиками до последнего.

- В конце второго тайма на поле произошла потасовка. Не мог бы рассказать нашим читателям в чём было дело.

- Да обычный игровой момент. Эмоции.

- Ты пропускал этот матч из-за травмы, полученной в первом матче проходившем в Красноярске, но прилетел с командой и смотрел этот матч в живую на стадионе. Расскажи на сколько сложно или нет действующему футболисту смотреть матч с трибуны, понимая, что не можешь помочь своей команде?

- Конечно, когда находишься вне поля, переживаешь за игру гораздо больше, чем когда в ней участвуешь.

- Игра получилась с родни лучшим играм в ведущих чемпионатах футбольных стран. На сколько ты перед игрой предполагал что будет забито 7 мячей, назначен пенальти, за малым не начнётся драка на поле? К списку разве что не хватает ещё и удаления!

- Когда игры проходят на таких великолепных стадионах в целом, и газонах в частности, тогда и получаются такие шикарные матчи, а не такие, как на некоторых полях ФНЛ. Кому такой футбол нужен на «огородах». Бардак! А потом говорят, что у нас футбол не зрелищный!

- Как команда праздновала победу? Шампанское в раздевалке было?

- В раздевалку зашёл и наш губернатор, и министр спорта поздравить команду. Ну и, конечно, обливались шампанским.

Rusfootball.info. С Михаилом Комковым общался Миша-Пират.
Теги: Енисей Анжи
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