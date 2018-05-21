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Нобель Арустамян: "Зенит" предлагает Сарри полный карт-бланш

Комментатор Нобель Арустамян рассказал о переговорах питерского клуба с Маурицио Сарри на своем ютуб канале:

"Буквально несколько дней назад была очередная попытка договориться с Сарри. Делегация из Санкт-Петербурга была в Италии: в лице Александра Дюкова, Максима Митрофанова и Джулио Дини - это человек, который помогал Лучано Спаллетти, когда тот был в ”Зените”, его адвокат. Джулио Дини пытался помочь ”Зениту” договориться с Сарри. Были переговоры, Сарри предлагали полный карт-бланш, огромный трансферный бюджет, обещали, что все будет в его руках. Пока Сарри ответа не дал. Насколько я знаю, в понедельник-вторник Сарри проведет очередной раунд переговоров с ”Челси”. Плюс актуален вариант с ”Наполи”, президент которого предлагает ему продление контракта".
Теги: Зенит Сарри
Сегодня, 13:23
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25
(4)
№25 Написал: РВСН 86-88 USSR (Сегодня, 15:11) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Стратег
Зенит как та Украина, не может жить без управлеия из вне. На мазохизм начинает смахивать. Придёт очередной варяг, потратит кучу газовых денег, свалит и никакого риска. Вас имеют, а вы прётесь от удовольствия, может хватит гонятся за всем, что блестит?

делёжка бабла завышенная самооценка, как же при власти и никак не могут.. ведь практически никому отчитываться не нужно, обосрутся в очередной раз, ничего, дадут ещё и денег и возможности.. просто яркий пример "школьного любимчика", у которого родители настолько крУты и богаты, что никакая школьная администрация ничего с ним поделать не может, а молча терпит и заискивает перед родителями, авось и им что обломится..
так у нас везде..


--------------------
Хочешь точно попасть в Америку - иди служить в РВСН России!
Регистрация: 10.07.2013 [жалоба]
№24 Написал: sergey3709 (Сегодня, 15:00) #
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online

Дайте нашим тренерам такие карт-бланши хуже не будет,например тот же Аленичев и др.
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
№23 Написал: Батька (Сегодня, 14:53) #
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  •  (0)
online

Цитата: Kolpino2
Да, но вот на товарищеском матче со СКА-Хабаровск было 45000 зрителей. Ели, пили, атрибутику покупали. И так весь сезон. Тоже деньги, которые еще и "подрисовать" можно в сторону увеличения (заплатил налоги - значит, деньги "белые"). Трансляции всякие, реклама.

1 000 000 заявленных Вами болельщиков за сезон - даже средний билет + похавать 1000 рублей = 1 миллиард рублей / 65 = 15 миллионов долларов доход со стадиона отсуда вычесть зарплаты стюардов, официнтов, в кафе, парковщиков, агрономов и так далее .... вычесть на поле деньги, на содержание стадиона свет там всякий и так далее, продукты, пиво, бутеры они же не с неба взялись их купили ... там никуя не останется !!

Даже если не 1000 средний чек а 2000 все равно копейки ... на одного Оздоева в итоге хватит =))

Трансляции у нас в России - копейки, реклама тоже ... в ЛЕ - денег нет ... в ЛЧ вы не участвуете уже 3 года - все что было проели давно !!

Вон Краснодар тоже каждый матч аншлаги по 30 000 собирает ... Галитский сказал стадион ни когда себя не окупит !! Ни КОГДА !!!
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№22 Написал: ROCKER Санкт-Петербург (Сегодня, 14:49) #
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Болеет за:
«Зенит»
Ди Франческо из Ромы надо - они и Барсу из ЛЧ вынесли, и Ливер чуть не убрали!
Хотя после такого сезона в Зенит он вряд ли пойдёт...


--------------------
Хотите, чтобы в споре ваше слово было последним? Скажите оппоненту: "Пожалуй, Вы правы!" (У. Черчилль)
Регистрация: 15.09.2012 [жалоба]
№21 Написал: Александр Иванов Санкт-Петербург (Сегодня, 14:43) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Пока есть вариант с "Челси" - какой там "Зенит"...Это понятно.
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
№20 Написал: Фонтанка Питер (Сегодня, 14:35) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Стратег,
Кто, вы? Если эти трое то, к ним и обращайся. Нexeр тут обобщать.


--------------------
- Я начинаю задаваться вопросами: " - Почему к нам , не едут "Битлз"? " ( The Simpsons)
Регистрация: 3.07.2010 [жалоба]
№19 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 14:31) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Зенит как та Украина, не может жить без управлеия из вне. На мазохизм начинает смахивать. Придёт очередной варяг, потратит кучу газовых денег, свалит и никакого риска. Вас имеют, а вы прётесь от удовольствия, может хватит гонятся за всем, что блестит?
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
№18 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:25) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: Батька
Что и негров можно ??

Этих в первую очередь. Ну, если в них есть белая кровь, конечно.
Цитата: Lord_Vik
реально выручить 40.
Вот на 40 картбланш ему и дали

Да, но вот на товарищеском матче со СКА-Хабаровск было 45000 зрителей. Ели, пили, атрибутику покупали. И так весь сезон. Тоже деньги, которые еще и "подрисовать" можно в сторону увеличения (заплатил налоги - значит, деньги "белые"). Трансляции всякие, реклама.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№17 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 14:23) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Химки»
Цитата: diman_spb
Цитата: Koman4
Ну если Семаку дать карт-бланш, точно хуже не будет.

Надо понимать еще одну вещь: кто такой Семак и кто согласится ехать в команду к Семаку как к тренеру? Наш чемпионат не очень-то привлекателен сам по себе. Надо исходить из задач. Если задача пргиласить иностранных игроков хотя бы среднего уровня, то Семак не вариант.


Разговор прошлого века. Футболист идёт в команду не и за тренера а, какой его финансовый контракт. Не в примерах дело, но Халк перешёл в Зенит» не потому , что там тренером был абсолютно ему не знакомый Спалетти.а, вот потянет или нет Семак амбиции и требование Зенита», это другой вопрос. Я конечно за маститого тренера, ну а Зенит» кого выберит не мне решать, но буду болеть за команду в Евро турнирах при любом тренере.. и мое пожелание вложить как можно больше денег в команду, на тренера , на трансферы, Газпром от этого не обеднеет, именно Зенит « с Газпромом состоянии на уровне полуфинала играть в лиге чемпионов, естественно после выхода в этот турнир. Только этот клуб из клубов ПЛ России, у других кишка тонка.
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
№16 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 14:21) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
А в чем был ущемлен Манчини, интересно.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№15 Написал: Батька (Сегодня, 14:17) #
  • 0
  •  (2)
online

Что и негров можно ??
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№14 Написал: Schweinsteiger (Сегодня, 14:06) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
огромный бюджет?)) откуда, леать?)) опять смешные догвооа будут лепить для игроков ростова, когда те бесплатно уходили?))
или для газпрома ,как спонсора лч, можно?


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Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
№13 Написал: yuri спб (Сегодня, 14:03) #
  • 0
  •  (6)
online

Цитата: Lord_Vik
Финансовый фейр плей.
Бомжы прожрали свою сотку от продажи Халка и Витселя на бомжехуниорскую диаспору.

Кот не спит. и свинье стоило бы задуматься о своем сраном пятаке, пока еще крюковатый хвостик вертится. Кот всадил жирному борову в сердце острый клинок. Уши заложило от визга. Мужики хлебаи свежую кровь свиньи.. Кот ты где так научился бить хрюнделей? - Мужики уважали кота- не знаю, талант наверное. Шкуру борова повесить надо на веревке , кишки сварить в печи, мне ничего не предлагать, мужики, разве что пива.
Der Kater und das Unternehmen ( T M )


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№12 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 13:56) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
В Зените упорно наступают на одни и те же золотые грабли
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№11 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 13:55) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Питерцам бы не разбрасываться неосуществимыми обещаниями а начинать строить команду с российским специалистом и приглашать только качественных российских игроков, а не так и не осуществивших надежды.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№10 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 13:53) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Химки»
Цитата: Lord_Vik
Цитата: sumzzz
Зенит этим летом точно не будет мелочиться. Фурс штаны порвёт, чтобы свой фэйс из тарелки с фекалиями вытащить.
Для них никогда не стоял вопрос траты денег. Существуют конечно разумные пределы, но обычно траты Зенита ограничиваются лишь нежеланием хороших игроков и тренеров ехать в наше "первенство областных бюджетов и газо-нефтяных писюнов".

Финансовый фейр плей.
Бомжы прожрали свою сотку от продажи Халка и Витселя на бомжехуниорскую диаспору.
Теперь, чтоб раскидываться баблом надо будет, чтоб в балансе сначала нарисовался плюс. То есть продать аргентосов. Больше ничего ликвидного там нет.
Ивановича никто и за стакан семок не возьмет.
Ясли
Кришито ушел бесплатно.
У мамманы травма.
Отсается только всучить за 20 педереса комуто и попробовать чтото сделать с краном и дриуссиъ
Итого реально выручить 40.
Вот на 40 картбланш ему и дали smiley

Оно Сарри надо?
Там же не факт, что еще в ЛЕ пройдут smiley

Ясли
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
№9 Написал: grisha (Сегодня, 13:52) #
  • -6
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Семак, как пиявка, хочет присосаться к великому городу - инородное бесхребетное тельце
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
№8 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 13:50) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sumzzz
Зенит этим летом точно не будет мелочиться. Фурс штаны порвёт, чтобы свой фэйс из тарелки с фекалиями вытащить.
Для них никогда не стоял вопрос траты денег. Существуют конечно разумные пределы, но обычно траты Зенита ограничиваются лишь нежеланием хороших игроков и тренеров ехать в наше "первенство областных бюджетов и газо-нефтяных писюнов".

Финансовый фейр плей.
Бомжы прожрали свою сотку от продажи Халка и Витселя на бомжехуниорскую диаспору.
Теперь, чтоб раскидываться баблом надо будет, чтоб в балансе сначала нарисовался плюс. То есть продать аргентосов. Больше ничего ликвидного там нет.
Ивановича никто и за стакан семок не возьмет.
Кришито ушел бесплатно.
У мамманы травма.
Отсается только всучить за 20 педереса комуто и попробовать чтото сделать с краном и дриуссиъ
Итого реально выручить 40.
Вот на 40 картбланш ему и дали smiley

Оно Сарри надо?
Там же не факт, что еще в ЛЕ пройдут smiley
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№7 Написал: grisha (Сегодня, 13:44) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Koman4
если Семаку дать карт-бланш, точно хуже не будет.

Сюмаку можно дать только карточку на пайку в Думе
От депутата будет меньше вреда футболу, как и от Бородюка, пока он тихо ворует по областям

Цитата: diman_spb
кто такой Семак и кто согласится ехать в команду к Семаку

Вот именно - но таджики приедут - даже вьетнамцы с семьями приедут- больше никто
Возможны молдаване - будет отличная бригада для ремонта жилых построек )))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
№6 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 13:39) #
  • -1
  •  (3)

Цитата: Победоносный Зенит
Арустамян-балабол.


Он не балабол, он Calciomercato.com читал.


--------------------
От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
№5 Написал: diman_spb Сантк-Петербруг (Сегодня, 13:37) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Koman4
Ну если Семаку дать карт-бланш, точно хуже не будет.

Надо понимать еще одну вещь: кто такой Семак и кто согласится ехать в команду к Семаку как к тренеру? Наш чемпионат не очень-то привлекателен сам по себе. Надо исходить из задач. Если задача пргиласить иностранных игроков хотя бы среднего уровня, то Семак не вариант.
Регистрация: 2.10.2011 [жалоба]
№4 Написал: SVN (Сегодня, 13:33) #
  • -1
  •  (5)
online

Шнобель нам наговорит,но конечно Сарри сильный тренер тут вопросов нет,сейчас Рубин пытается играть в похожий футбол Наполи.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№3 Написал: Koman4 Приморье (Сегодня, 13:33) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Ну если Семаку дать карт-бланш, точно хуже не будет.
Регистрация: 6.02.2008 [жалоба]
№2 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 13:30) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Арустамян-балабол.


--------------------
Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
№1 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 13:30) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Рубин»
Зенит этим летом точно не будет мелочиться. Фурс штаны порвёт, чтобы свой фэйс из тарелки с фекалиями вытащить.
Для них никогда не стоял вопрос траты денег. Существуют конечно разумные пределы, но обычно траты Зенита ограничиваются лишь нежеланием хороших игроков и тренеров ехать в наше "первенство областных бюджетов и газо-нефтяных писюнов".


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
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