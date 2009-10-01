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Официально: Дмитрий Парфенов стал главным тренером "Урала"

Президент "Урала" Григорий Иванов сообщил, что клуб подписал контракт с новым главным тренером Дмитрием Парфеновым.

"Только что был подписан контракт. Дмитрий Парфенов – новый главный тренер "Урала". Еще раз хочу поблагодарить Александра Тарханова за проделанную работу", - цитирует Иванова СЭ
Теги: Парфенов Урал Тарханов
Сегодня, 14:01
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№4 Написал: Батька (Сегодня, 14:57) #
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online

Цитата: tfu
Парфенов, Аленичев, Тихонов, Карпин, Ледяхов, Евсеев - весело будет спартаку в предстоящем сезоне

Хорошая у нас команда сколько замечательных людей вырастила, всем им желаю успеха ... !! И Зенит - 0 тренеров в ПЛ ?!
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№3 Написал: SVN (Сегодня, 14:54) #
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: tfu
Парфенов, Аленичев, Тихонов, Карпин, Ледяхов, Евсеев - весело будет спартаку в предстоящем сезоне

Поверь болельщики Спартака с удовольствием будут следить за успехами этих тренеров,и поддерживать,они приносили славу нашей команде.
что у вас с болельщиками Зенита происходит?что вы все Спартак оскорбляете,займитесь лучше своим клубом,разберитесь у себя,Орловы,Боярские,Дзюбы,Заболотные-вот о них у вас душа должна болеть.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№2 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 14:29) #
  • -3
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Болеет за:
«Зенит»
Парфенов, Аленичев, Тихонов, Карпин, Ледяхов, Евсеев - весело будет спартаку в предстоящем сезоне


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009 [жалоба]
№1 Написал: Босх Россия (Сегодня, 14:29) #
  • 0
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Болеет за:
«Ростов»
Интересное ,свежее решение! Посмотрим за Парфеновым.
его Тосно играл вполне себе грамотно.Реально понимали что делать!


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
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