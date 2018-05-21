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Сергей Анохин: РФС кардинально реформирует российский футбол

Вице-президент РФС Сергей Анохин рассказал о грядущих переменах в российском футболе в связи с проведением ЧМ.

"Чемпионат мира в России изменит футбол в нашей стране. Речь идёт о стадионах в наших городах, куда захочется прийти. Меньше станет фанатских группировок. На футбол захотят больше прийти девушки, женщины с детьми.

Мы должны реформировать низшие лиге в футболе по всей стране. Мы стоим на пороге реформирования футбола. Перемены будут только к лучшему", – рассказал Анохин в пресс-центре "Советского спорта".
Теги: РФС
Сегодня, 15:56
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№2 Написал: GS Москва (Сегодня, 17:42) #
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Меньше станет фанатских группировок.

Интересное начинание, но не для нашего климата. © Фазиль Искандер
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№1 Написал: somoevgenij Королевство немытых (Сегодня, 16:51) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Опять?
Регистрация: 26.06.2014 [жалоба]
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