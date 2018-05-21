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Игорь Черевченко покинул "Балтику"

Игорь Черевченко покинул пост главного тренера "Балтики".

Контракт с 43-летним специалистом не будет продлен по обоюдному согласию. Черевченко тренировал калининградский клуб с февраля 2017 года.

ФК "Балтика"
Теги: Балтика Черевченко
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