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Миодраг Божович: из "Спартака" и "Зенита" со мной никто не связывался

Бывший главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович прокомментировал слухи о возможном приглашении в московский "Спартак" и "Зенит".

"Слухи про "Зенит"? Со мной никто на этот счёт не разговаривал. "Спартак". Тоже никто не связывался. Обо всех новостях такого рода, как и вы, узнаю из СМИ.

Что касается работы на качественно ином уровне после "Арсенала", я не хочу говорить о том, чего нет", - цитирует Божовича "Чемпионат.сом".
Теги: Божович Спартак Зенит
Сегодня, 19:13
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(3)
№4 Написал: Бывалый Кузбасс (Сегодня, 19:50) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ММВ
Если в новости не написать "Спартак", не будут заходить?

я в который раз говорю, что самый большой хайп (положительный или отрицательный, неважно) все ловят на Спартаке))) вот и тут решили примазаться))
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
№3 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 19:50) #
  • -1
  •  (3)

Свят, свят, свят....
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
№2 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 19:43) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Ну... типа того... Для одних - страсть, для других - раздражитель...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№1 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 19:29) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Если в новости не написать "Спартак", не будут заходить?


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008 [жалоба]
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