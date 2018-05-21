New Balance больше не будет сотрудничать с "Рубином"

New Balance и его официальный представитель на российском рынке компания ЗАО "МФК Джамилько" официально объявляют о прекращении контракта с "Рубином".Сотрудничество между компаниями было заключено в мае 2017 года и продлилось в течение сезона-2017/2018.В рамках спонсорского контракта брендом New Balance была разработана уникальная игровая и тренировочная форма в фирменных цветах клуба, которая была высоко оценена как игроками, так и главным тренером команды