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Квинси Промес: если поступит хорошее предложение, я подумаю

Полузащитник "Спартака" Квинси Промес ответил на вопрос о том, не хочет ли он поиграть в более сильном чемпионате.

"Конечно, у меня есть амбиции, поэтому, если поступит хорошее предложение, я подумаю об этом", - цитирует Промеса NOS.

В сезоне-2017/18 в 26 матчах РФПЛ Промес забил 15 голов и стал лучшим бомбардиром турнира.
Теги: Промес Спартак
Сегодня, 20:03
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№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:12) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
я подумаю

Он умеет думать?


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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