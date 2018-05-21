Квинси Промес: если поступит хорошее предложение, я подумаю

Полузащитник "Спартака" Квинси Промес ответил на вопрос о том, не хочет ли он поиграть в более сильном чемпионате."Конечно, у меня есть амбиции, поэтому, если поступит хорошее предложение, я подумаю об этом", - цитирует Промеса NOS.В сезоне-2017/18 в 26 матчах РФПЛ Промес забил 15 голов и стал лучшим бомбардиром турнира.