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Дмитрий Аленичев поблагодарил игроков "Енисея"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев обратился к команде после исторического выхода в РФПЛ.

"Енисей" в переходных матчах оказался сильнее "Анжи" (3:0, 3:4) и впервые в истории будет выступать в элите российского футбола. Аленичев обратился к команде в раздевалке после игры в Каспийске.

"Ребят, еще раз благодарю за этот тяжелейший сезон. Вы вошли в историю, однозначно вы - герои. Хотелось бы, чтобы вы и в дальнейшем радовали тех людей, который сейчас с нами и тех, кто остался в Красноярске. Искренне вас, мужики, за все благодарю", - заявил специалист.

Теги: Аленичев Енисей
Сегодня, 20:32
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№1 Написал: grisha (Сегодня, 20:41) #
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Болеет за:
«Зенит»
Спасибо сказал, а постельное бельё с базы всё равно опять всё скомуниздил, сенатор
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
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