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Нападающий "Шахтера" может перейти в "Спартак"

Нападающий донецкого "Шахтера" Факундо Феррейра может продолжить карьеру в "Спартаке", передает Goal.com.

"Спартак" предложил аргентинцу бонус в размере 5 млн евро. Сам Феррейра подтвердил, что покинет "Шахтер". Аргентинец также отметил, что ему импонируют чемпионаты Италии и Испании, там он бы хотел продолжить карьеру.

Феррейра перебрался в Шахтер в 2013 году. В его услугах также заинтересованы "Бенфика" и "Наполи".

В нынешнем сезоне Факундо Феррейра в 42 матчах забил 30 голов.
Теги: Спартак Шахтер Трансферы
Сегодня, 21:07
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15
(0)
№15 Написал: yuri спб (Сегодня, 22:20) #
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Цитата: Черный Лис
Поцелуй в жопу каждого негра, докажи что ты не расист проклятый...

Вот, господа, сорвали с языка прямо. . Какие то педерасты из рабского клуба нам еще будут говорить ?


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№14 Написал: vlees: (Сегодня, 22:18) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
ахахах а че тут шумят глоры позорного середняка с 5 места?как там ваш аргентинский шлак поживает,мы взяли игроков сборной Аргентины,они топ,ахахаххахах,Паредес уже думает как побыстрее уехать из этого шапито.

Новый сезон будет еще веселее,Сережка Семак порадует всю страну и отправит это говно в 1 див.
Регистрация: 5.08.2017 [жалоба]
№13 Написал: Черный Лис (Сегодня, 22:12) #
  • -5
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: RenarTickle
Тут вообще адекватные ваши есть?

Главное, что ты адекватен. Поцелуй в жопу каждого негра, докажи что ты не расист проклятый...
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№12 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 22:00) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Слов нет... Блокадный город, город-герой... И сплошные нацисты... Питер, ау? Тут вообще адекватные ваши есть? Я не шучу сейчас.
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№11 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:56) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: avnik
С Балтикой видать перепутали...

С Бенфикой 2, раз и спартак решил вписаться за него.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№10 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 21:43) #
  • -1
  •  (9)

Фонтанка,
вам сможет отгрузить треху в каждом матче!
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№9 Написал: Фонтанка Питер (Сегодня, 21:34) #
  • -8
  •  (18)
Болеет за:
«Зенит»
Достаточно ли он фиолетово-чёрен? Для свиней.


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- Я начинаю задаваться вопросами: " - Почему к нам , не едут "Битлз"? " ( The Simpsons)
Регистрация: 3.07.2010 [жалоба]
№8 Написал: Hitman (Сегодня, 21:32) #
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
хорошо бы
Регистрация: 20.04.2017 [жалоба]
№7 Написал: Черный Лис (Сегодня, 21:28) #
  • -5
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: suvirinimas
А вы питерские расисты со своими белыми Заболотными, Полозами, Ерохиными, Дзюбами еще долго будете плестись в десятке в лучшем случае, если не в середине таблицы

В Африке много хороших мукунок
для народного клуба
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№6 Написал: avnik море (Сегодня, 21:27) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Черный Лис
Хотелось узнать, а еще "Бенфика", случайно, не интересуется?


С Балтикой видать перепутали...


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№5 Написал: suvirinimas (Сегодня, 21:25) #
  • +1
  •  (15)

Цитата: Черный Лис
слишком белый для Спартака

Цитата: Черный Лис
слишком белый для Спартака

А вы питерские расисты со своими белыми Заболотными, Полозами, Ерохиными, Дзюбами еще долго будете плестись в десятке в лучшем случае, если не в середине таблицы. БРАВО СПАРТАК!
Регистрация: 9.02.2014 [жалоба]
№4 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 21:23) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Локомотив»
Сразу две Бенфики? Значит серьёзный чел, надо брать.
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
№3 Написал: Antip7 (Сегодня, 21:22) #
  • +5
  •  (9)

"""""""""""В его услугах также заинтересованы "Бенфика" и "Бенфика". """"""""""""""


Хотелось узнать, а еще "Бенфика", случайно, не интересуется? smirk
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№2 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 21:21) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
В его услугах также заинтересованы Бенфика и...Бенфика. Вон оно шо. Что же делать товарищу прокурору?(с). Новый новостник жестко жжет...


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017 [жалоба]
№1 Написал: Черный Лис (Сегодня, 21:13) #
  • -10
  •  (20)
Болеет за:
«Зенит»
слишком белый для Спартака
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
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