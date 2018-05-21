Нападающий "Шахтера" может перейти в "Спартак"

Нападающий донецкого "Шахтера" Факундо Феррейра может продолжить карьеру в "Спартаке", передает Goal.com."Спартак" предложил аргентинцу бонус в размере 5 млн евро. Сам Феррейра подтвердил, что покинет "Шахтер". Аргентинец также отметил, что ему импонируют чемпионаты Италии и Испании, там он бы хотел продолжить карьеру.Феррейра перебрался в Шахтер в 2013 году. В его услугах также заинтересованы "Бенфика" и "Наполи".В нынешнем сезоне Факундо Феррейра в 42 матчах забил 30 голов.