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Игорь Акинфеев: ЦСКА избежал неудач в ключевые моменты и не завалил сезон
Вратарь ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев рассказал о том, как команде удается выдерживать плотный график выступлений.
"В первую очередь это заслуга главного тренера. Раньше Леонид Слуцкий находил правильные слова, теперь Виктор Гончаренко их нашел. Не хочу кого-то возвышать – говорю как есть, по делу. В таком жестком графике – 47 официальных матчей – достаточно двух-трех неудач в ключевые моменты, чтобы завалить сезон. ЦСКА этого избежал.
В Европе, считаю, выступили на пределе возможностей. В чемпионате России, понятно, задачи всегда максимальные, но при этом понимаешь, что ограниченного состава для достижения всех целей может просто не хватить. Чисто психологически тоже бывает непросто — когда не хочется, не можется. Но все равно как-то удается выходить из положения – дай бог, чтобы и дальше получалось", - цитирует Акинфеева "Чемпионат.сом".
"В первую очередь это заслуга главного тренера. Раньше Леонид Слуцкий находил правильные слова, теперь Виктор Гончаренко их нашел. Не хочу кого-то возвышать – говорю как есть, по делу. В таком жестком графике – 47 официальных матчей – достаточно двух-трех неудач в ключевые моменты, чтобы завалить сезон. ЦСКА этого избежал.
В Европе, считаю, выступили на пределе возможностей. В чемпионате России, понятно, задачи всегда максимальные, но при этом понимаешь, что ограниченного состава для достижения всех целей может просто не хватить. Чисто психологически тоже бывает непросто — когда не хочется, не можется. Но все равно как-то удается выходить из положения – дай бог, чтобы и дальше получалось", - цитирует Акинфеева "Чемпионат.сом".
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