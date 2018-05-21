Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 4002
Ситуация на юго-востоке Украины 119270
Зенит 104493
КБ-Гостевая 26576
Курилка 1511
Баги сайта и форума 548
Mузыка 5709
Отдых в Крыму. 172

Новости партнеров

Игорь Акинфеев: ЦСКА избежал неудач в ключевые моменты и не завалил сезон

Вратарь ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев рассказал о том, как команде удается выдерживать плотный график выступлений.

"В первую очередь это заслуга главного тренера. Раньше Леонид Слуцкий находил правильные слова, теперь Виктор Гончаренко их нашел. Не хочу кого-то возвышать – говорю как есть, по делу. В таком жестком графике – 47 официальных матчей – достаточно двух-трех неудач в ключевые моменты, чтобы завалить сезон. ЦСКА этого избежал.

В Европе, считаю, выступили на пределе возможностей. В чемпионате России, понятно, задачи всегда максимальные, но при этом понимаешь, что ограниченного состава для достижения всех целей может просто не хватить. Чисто психологически тоже бывает непросто — когда не хочется, не можется. Но все равно как-то удается выходить из положения – дай бог, чтобы и дальше получалось", - цитирует Акинфеева "Чемпионат.сом".
Теги: Акинфеев ЦСКА
Сегодня, 22:20
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.