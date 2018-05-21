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"Зенит" предложил Сарри контракт с зарплатой 4 млн евро, тренер взял паузу подумать

Руководство "Зенита" продолжает поиски нового главного тренера. Ранее, напомним, команду покинул Роберто Манчини, который возглавил сборную Италии.

По данным известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, питерский клуб ведет переговоры с наставником "Наполи" Маурицио Сарри. Отмечается, что представители "Зенита" в лице Максима Митрофанова, а также Александра Дюкова побывали дома у Сарри, где предложили ему контракт с зарплатой в 4 миллионов евро за сезон и бонусы. Специалист взял время на раздумье и вскоре должен дать ответ.

Ранее сообщалось, что Сарри не намерен работать в России.
Теги: Сарри Зенит
Сегодня, 22:31
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№1 Написал: grisha (Сегодня, 22:33) #
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Болеет за:
«Зенит»
Враньё
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
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