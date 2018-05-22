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Рашид Рахимов: руководство тульского "Арсенала" со мной не связывалось

Бывший главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов прокомментировал информацию о том, что он может возглавить тульский "Арсенал".

"А почему вы у меня спрашиваете? Тут лучше обратиться к руководству клуба. Со мной никто не связывался.

Планирую ли вернуться к тренерской деятельности? Тут не все от меня зависит. Я готов, но у каждого свои мысли и суждения. Если поступит интересное предложение, то буду решать по факту. Я за последний год зря времени не терял. Съездил на стажировку в несколько клубов - в "Наполи", "Лацио", "Хоффенхайм". Посмотрим, как будет дальше, но навязываться ни к кому не хочу", - цитирует Рахимова Sport24.
Теги: Рахимов Арсенал Тула
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