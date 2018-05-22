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"Зенит" ждет ответа от Сарри до конца недели. В случае отказа клуб возглавит Семак
По информации СМИ, "Зенит" окончательно определился по главному тренеру.
Питерский клуб сделал солидное предложение Маурицио Сарри ("Наполи") и готов выплатить за него 8 млн евро отступных, прописанных в его контракте. Ответ от самого Сарри в Санкт-Петербурге ждут до конца недели. Однако приоритетным вариантом продолжения карьеры для Сарри является "Челси", откуда могут уволить Антонио Конте.
Если же Сарри ответит отказом, то клуб возглавит Сергей Семак ("Уфа"). Он уже согласован руководством клуба.
Источник: СЭ
Питерский клуб сделал солидное предложение Маурицио Сарри ("Наполи") и готов выплатить за него 8 млн евро отступных, прописанных в его контракте. Ответ от самого Сарри в Санкт-Петербурге ждут до конца недели. Однако приоритетным вариантом продолжения карьеры для Сарри является "Челси", откуда могут уволить Антонио Конте.
Если же Сарри ответит отказом, то клуб возглавит Сергей Семак ("Уфа"). Он уже согласован руководством клуба.
Источник: СЭ
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