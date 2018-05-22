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"Зенит" ждет ответа от Сарри до конца недели. В случае отказа клуб возглавит Семак

По информации СМИ, "Зенит" окончательно определился по главному тренеру.

Питерский клуб сделал солидное предложение Маурицио Сарри ("Наполи") и готов выплатить за него 8 млн евро отступных, прописанных в его контракте. Ответ от самого Сарри в Санкт-Петербурге ждут до конца недели. Однако приоритетным вариантом продолжения карьеры для Сарри является "Челси", откуда могут уволить Антонио Конте.

Если же Сарри ответит отказом, то клуб возглавит Сергей Семак ("Уфа"). Он уже согласован руководством клуба.

Источник: СЭ
Теги: Зенит Сарри Семак
Сегодня, 09:43
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№2 Написал: AnK. (Сегодня, 10:22) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Конечно пусть лучше Семак. Тогда "Зенит" не будет мешаться в чемпионской гонке.
Регистрация: 1.02.2017 [жалоба]
№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 10:02) #
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online

Если же Сарри ответит отказом, то клуб возглавит Сергей Семак ("Уфа"). Он уже согласован руководством клуба.

Группировка питерского клуба озадачилась даже. Ежели клуб возглавит вполне талантливый Семак- будет дешево и сердито. Что не вписывается в местную реальность.. А если платить баснословные суммы , получше. Кто знает . Всё в тумане над Рекой.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
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