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Президент "Урала": Если "Спартак" хочет Емельянова, ему придется раскошелиться

Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал возможный переход Романа Емельянова в "Спартак".

"Сейчас в прессе пошли разговоры по Емельянову, но к нам ни одного обращения ни по одному футболисту не было. Если же "Спартаку" действительно интересен Роман, то за него придется предложить хорошую сумму. И тогда мы уже будем думать и советоваться с главным тренером, отпускать игрока или нет. Но у нас не очень богатый клуб. Поэтому, если предложат хорошие деньги, мы будем отпускать игрока и искать вместо него другого.

Роман хотел попасть на чемпионат мира. И я считаю, что он намного сильнее тех людей, которых вызвал главный тренер сборной. Он мог бы сыграть и центрального защитника, и опорного полузащитника. Рома здорово провел сезон, он помог бы сборной", - цитирует Иванова Sport24
Теги: Емельянов Урал Спартак
Сегодня, 12:33
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№1 Написал: Volodia379 (Сегодня, 12:41) #
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А можно на халяву бесплатно!? Динамовские генералы-пердуны всех бесплатно раздавали перед этим набив себе карманы! rage
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
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