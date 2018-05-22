"Спартак" и "Локомотив" сделали запрос о трансфере Николы Калинича

Московским "Спартаку" и "Локомотиву" интересен хорватский нападающий "Милана" Никола Калинич.Российские клубы уже отправили запрос "Милану" о трансфере. Однако сам игрок не хочет переезжать в Россию и предпочитает остаться в Западной Европе. В услугах 30-летнего хорвата также заинтересован "Шальке".Калинич, попавший в состав сборной Хорватии на ЧМ-2018, забил 6 голов и сделал 6 голевых передач в 41 матче за "Милан".