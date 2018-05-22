Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Ситуация на юго-востоке Украины 119276
КБ-Гостевая 26592
Зенит 104501
Политика и события в стране и мире 4008
Курилка 1511
Баги сайта и форума 548
Mузыка 5709
Отдых в Крыму. 172

Новости партнеров

"Спартак" и "Локомотив" сделали запрос о трансфере Николы Калинича

Московским "Спартаку" и "Локомотиву" интересен хорватский нападающий "Милана" Никола Калинич.

Российские клубы уже отправили запрос "Милану" о трансфере. Однако сам игрок не хочет переезжать в Россию и предпочитает остаться в Западной Европе. В услугах 30-летнего хорвата также заинтересован "Шальке".

Калинич, попавший в состав сборной Хорватии на ЧМ-2018, забил 6 голов и сделал 6 голевых передач в 41 матче за "Милан".

Tuttomercatoweb.com
Теги: Калинич Милан Спартак Локомотив
Сегодня, 12:44
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
5
(2)
№5 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 14:11) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Инсайд от шНобеля что-ле?
Сказано же, не поедет он в Россию.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№4 Написал: Paolo_Di_Canio (Сегодня, 13:00) #
  • +4
  •  (4)
online

С 1 июля права на него будут принадлежать Милану.
Регистрация: 21.12.2016 [жалоба]
№3 Написал: tiki Москва (Сегодня, 12:57) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Российские клубы уже отправили запрос "Милану" о трансфере

а почему Милану?права на игрока у Фиорентины на данный момент
Они только 1ого июля вроде обязаны выкупить игрока после аренды
потому стоит задуматься о том, кто и как новость придумывал)


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№2 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 12:55) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Koman4,
отвлекающий маневр)))
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
№1 Написал: Koman4 Приморье (Сегодня, 12:53) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Петкович, Пашалич, Максимович, теперь нужен Калинич))))
Регистрация: 6.02.2008 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.