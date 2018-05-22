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"Краснодар" сделал предложение о трансфере защитника "Гамбурга" Пападопулоса

Центральный защитник немецкого "Гамбурга", вылетевшего из Бундеслиги, Кирьякос Пападопулос может продолжить карьеру в "Краснодаре".

По информации немецких СМИ, представители российского клуба уже сделали первое предложение о трансфере 26-летнего игрока сборной Греции

Пападопулос перебрался в "Гамбург" в 2016 году за 6,5 млн евро из "Байера". В минувшем сезоне он провел 29 матчей в бундеслиге, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

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Теги: Краснодар Пападопулос
Сегодня, 13:00
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№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 14:04) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Крутой защитник, любой команде из топ-пять нашего чемпа пригодился бы.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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