"Краснодар" сделал предложение о трансфере защитника "Гамбурга" Пападопулоса

Центральный защитник немецкого "Гамбурга", вылетевшего из Бундеслиги, Кирьякос Пападопулос может продолжить карьеру в "Краснодаре".По информации немецких СМИ, представители российского клуба уже сделали первое предложение о трансфере 26-летнего игрока сборной ГрецииПападопулос перебрался в "Гамбург" в 2016 году за 6,5 млн евро из "Байера". В минувшем сезоне он провел 29 матчей в бундеслиге, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.