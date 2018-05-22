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Георгий Черданцев: 100% инсайд из "Зенита". Сарри не будет

Футбольный комментатор Георгий Черданцев сообщил, что тренер "Наполи" Маурицио Сарри не будет работать в "Зените".

Ранее сообщалось, что на Сарри претендуют целый ряд европейских клубов, в том числе "Зенит".

"100% инсайд из "Зенита". Сарри не будет: "Наполи" оперативно улучшил ему предложение нового контракта и уговорил остаться", - написал Черданцев в своем твиттере
Теги: Черданцев Сарри Зенит
Сегодня, 15:00
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№26 Написал: yuri спб (Сегодня, 16:52) #
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online

Цитата: Blessing
Значит всё таки Венгер. ...ну ладно. но ведь он негров будет требовать. как жить то с этим?

Венгер, негр . Мы всё делаем как то всё впервые и неправильно. Сейчас уже никто не поймет что в цветах нет черного, если только они не исключительные.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№25 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 16:49) #
  • -1
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Болеет за:
«Зенит»
Значит всё таки Венгер. ...ну ладно. но ведь он негров будет требовать. как жить то с этим? confused


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№24 Написал: yuri спб (Сегодня, 16:28) #
  • 0
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online

вы можете только у МОСКВЫ ВЗЯТЬ
и поглубже
чем и занимаетесь по жизни

Столичный комплекс пророс и вырос?
Цитата: Е5 FC SM
ну да сам себя не похвалишь)))
ты очень высокого мнения о себе
не преувеличивай)))

ну есть некая особа, считает точно также. Она бегает через дороги в Москве как проклятая дурочка. Поэтому от себя лично, здесь мало правды конечно.
П.С. Булочная надо говорить именно так . Сквореш(ч)ники можно оставить на усмотрение вкуса.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№23 Написал: Е5 FC SM МАРС (Сегодня, 16:22) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: yuri
Москва взята

вы можете только у МОСКВЫ ВЗЯТЬ
и поглубже
чем и занимаетесь по жизни

Цитата: yuri
некоторому таланту, вашего покорного слуги.

ну да сам себя не похвалишь)))
ты очень высокого мнения о себе
не преувеличивай)))


--------------------
#КРиП
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№22 Написал: yuri спб (Сегодня, 16:20) #
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: Vlad-ОБЖ 66
Это всем было и так ясно

Всем это кому - Швондеру и компании? Кот никак не может понять, почему талантливые люди так боятся своего таланта здесь!


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№21 Написал: Schweinsteiger (Сегодня, 16:18) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
100% инсайд - по губам провели


--------------------
Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
№20 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 16:16) #
  • -1
  •  (3)

Это всем было и так ясно.. smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№19 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 16:09) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tar-tas
Нобеля гнобит! Конкуренция, однако.

ипотека душит Жорика
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
№18 Написал: yuri спб (Сегодня, 16:01) #
  • +1
  •  (5)
online

Цитата: Е5 FC SM
yuri,
да тебя нормально так накрыло
иди водички попей скушай няшку какую нибудь
отпустит

Советы давай сам знаете кому, сэр. Хотя вссе равно приятно. В ответ советую вздремнуть полчасика.. И так , господа, Москва взята практически без боя, благодаря некоторому таланту, вашего покорного слуги. Сэр, жечь деревню? , сперва вывести людей, а скотин жечь, да. Огонь!
Der Kater und das Unternehmen ( T M )


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№17 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 15:57) #
  • 0
  •  (2)

Нобеля гнобит! Конкуренция, однако.


--------------------
От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
№16 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 15:48) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ну не будет и не будет, да в этом году боролся за чемпионство, ну а так ничего за тренерскую карьеру и не выиграл.


--------------------
Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
№15 Написал: Е5 FC SM МАРС (Сегодня, 15:47) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
yuri,
да тебя нормально так накрыло
иди водички попей скушай няшку какую нибудь
отпустит


--------------------
#КРиП
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№14 Написал: yuri спб (Сегодня, 15:41) #
  • -1
  •  (5)
online

Цитата: Е5 FC SM
получил

Во! Кот поднес коню и свинье два фигоса под нос, началась московская погоня. Стоять! Животные остановились- а теперь бежать и они понеслись за котом следом. Кот сидел на дереве- Если хоть одна свинья поднимет голос против Зенита, будет в котле вариться, ясно?


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№13 Написал: Е5 FC SM МАРС (Сегодня, 15:34) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: yuri
Очень ожидал такого внятного комментария.

получил


--------------------
#КРиП
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№12 Написал: yuri спб (Сегодня, 15:32) #
  • -2
  •  (4)
online

куда уж наполи
до вашей синьки
там европейский какой то занюханый клуб
а тут пузырь надутый халявным газом
да прежние физруки нашепчут про несметные богатства немытых чухонцев

Очень ожидал такого внятного комментария.
Борщ не прокис?


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№11 Написал: Volodia379 (Сегодня, 15:30) #
  • -2
  •  (2)

Черданцев понял что комментатор он ни какой и стал smirk аракулам!
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
№10 Написал: Е5 FC SM МАРС (Сегодня, 15:28) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: yuri
Наполи как на какое то гавно.

куда уж наполи
до вашей синьки
там европейский какой то занюханый клуб
а тут пузырь надутый халявным газом
да прежние физруки нашепчут про несметные богатства немытых чухонцев


--------------------
#КРиП
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№9 Написал: yuri спб (Сегодня, 15:25) #
  • -3
  •  (5)
online

"Наполи" оперативно улучшил ему предложение нового контракта и уговорил остаться", - написал Черданцев в своем твиттере

Кот слегка помедлил и накинул пару денег. Оперативно Сарри подумал- там и город красивый и тем более там побывало много иностранцев. Почему не? Кот накинул ещё. Сарри посмотрел на на Наполи как на какое то гавно.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№8 Написал: Е5 FC SM МАРС (Сегодня, 15:22) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: junga
нам нужен наш тренер

странно пару дней назад твои сородичи бомжи орали нам на88уй тренер не нужен а только бабосы

sergey3709,
а его и не будет
одно дело играть от обороны автобусом и ждать ошибки противника
и совсем другое играть в давление
примеров масса
божевич
Рахимов и тд


--------------------
#КРиП
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№7 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 15:19) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: nedva
Как же так, Георгий! Отнял работу у Нобеля...

Завтра Нобель даст 100 % инфу laughing


--------------------
Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
№6 Написал: nedva Russia (Сегодня, 15:17) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Как же так, Георгий! Отнял работу у Нобеля...
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
№5 Написал: sergey3709 (Сегодня, 15:14) #
  • -3
  •  (3)

А если не будет результата с Семаком,причем сразу и сейчас?
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
№4 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 15:14) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Тогда ждем Сергея (люблю таблички вырезать) Семака
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№3 Написал: Manchester United (Сегодня, 15:12) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«МЮ»
Симак на чемоданах relaxed
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
№2 Написал: junga Сочи (Сегодня, 15:07) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
В любом случае отличная новость, нам нужен наш тренер и команда, а не набор игроков


--------------------
ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010 [жалоба]
№1 Написал: Батька (Сегодня, 15:02) #
  • -2
  •  (4)

КЭП smile
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
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