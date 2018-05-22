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Лучший бомбардир украинской Премьер-лиги может перейти в ЦСКА

Нападающий донецкого "Шахтёра" Факундо Феррейра ближайшим летом станет свободным агентом.

По информации бразильского источника, Феррейра близок к подписанию контракта с ЦСКА. К форварду также проявляла интерес лиссабонская "Бенфика", однако предложение португальцев оказалось менее выгодным в финансовом плане.

В завершившемся сезоне-2017/18 27-летний Феррейра стал лучшим бомбардиром украинской Премьер-лиги, отличившись 21 забитым мячом в 30 матчах.

Record
Теги: ЦСКА Шахтер Феррейра
Сегодня, 15:44
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14
(0)
№14 Написал: stainless (Сегодня, 16:41) #
  • 0
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: SergioV
Без клубных пристрастий - было бы интересно увидеть его а ЧР

От 20 мая хохлы пишут:

Форвард Шахтера Факундо Феррейра объявил, что матч против Динамо стал для него последним в составе донецкой команды.

В интервью FootballHub аргентинец сообщил, что на данный момент у него есть предложения от разных европейских клубов, но он хотел бы продолжить карьеру в Испании или Италии.

"Это мой последний матч за Шахтер, я покидаю команду. Очень благодарен клубу, болельщикам. С Шахтером я выиграл и Кубок и чемпионство, очень счастлив из-за этого. Но у меня есть другие предложения. Сейчас хочу немного отдохнуть. Мне нравятся чемпионаты Испании и Италии, хотел бы играть там. Сейчас идут переговоры, пока не могу назвать клубы", - сказал Феррейра.

На этой неделе аргентинский форвард сообщил, что хочет перейти в клуб из более сильного чемпионата, чем украинский.

Была информация, что Факундо Феррейра подписал предварительное соглашение с турецким Бешикташем. В распоряжении СМИ появилось фото контракта, который будет рассчитан на четыре года, а сам аргентинец получит за первый сезон 2,1 миллиона евро, а за последующие три сезона - 2,2 миллиона евро за сезон.

Турецкий журналист Савай Малатья опроверг подлинность этого документа, а сам футболист заверил, что не вел переговоров со стамбульским клубом. Позже появилась информация, что Феррейра уже договорился о переходе в итальянский Наполи.

Также пресса писала об интересе к форварду чемпиона Украины со стороны миланского Интера.
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№13 Написал: SergioV Белгород (Сегодня, 16:35) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: stainless
Е5 FC SM,
Феррейра - белый. Если что...

Он тупой просто: услышал имя "Факундо" и сразу негра себе представил.
Без клубных пристрастий - было бы интересно увидеть его а ЧР


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О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
№12 Написал: колокольчик москва (Сегодня, 16:33) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Еще вчера вечером в Спартак сватали, завтра в Локо и так далее до пятницы ))


--------------------
Нельзя доверять мнению человека, который еще не успел похмелиться.
Регистрация: 30.01.2010 [жалоба]
№11 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 16:25) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: anonymous
а чё его Шахтер не переподписал?

..не желает учить великую мовву понадусеров. smirk
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
№10 Написал: Е5 FC SM МАРС (Сегодня, 16:18) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: tiki
а раз уж предложение лучше, нежели чем у бенфики - то вопрос вполне резонный

ну значит на зп есть деньги


--------------------
#КРиП
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№9 Написал: scikuni (Сегодня, 16:12) #
  • -3
  •  (3)

цвбн


--------------------
пожалста свиньи больше минусов!
Регистрация: 18.05.2016 [жалоба]
№8 Написал: tiki Москва (Сегодня, 15:56) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Е5 FC SM
P.V.,
читай внимательней
СВОБОДНЫЙ АГЕНТ

по контракту тоже платить надо
а раз уж предложение лучше, нежели чем у бенфики - то вопрос вполне резонный


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№7 Написал: anonymous (Сегодня, 15:55) #
  • -3
  •  (3)

а чё его Шахтер не переподписал?
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№6 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 15:54) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
К форварду также проявляла интерес лиссабонская "Бенфика", однако предложение португальцев оказалось менее выгодным в финансовом плане.

Хрена се)) менее выгодным, чем у Гинера? smile


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№5 Написал: Е5 FC SM МАРС (Сегодня, 15:51) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
stainless,
ну пусть белым будет лишь бы играл)))))))))))))


--------------------
#КРиП
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№4 Написал: stainless (Сегодня, 15:51) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Е5 FC SM,
Феррейра - белый. Если что...
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№3 Написал: Е5 FC SM МАРС (Сегодня, 15:48) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
P.V.,
читай внимательней
СВОБОДНЫЙ АГЕНТ


--------------------
#КРиП
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№2 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 15:46) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Е5 FC SM
думаю ЛЕОНОРЫЧ должон подписать негра

Деньги появились?


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008 [жалоба]
№1 Написал: Е5 FC SM МАРС (Сегодня, 15:45) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
думаю ЛЕОНОРЫЧ должон подписать негра


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#КРиП
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
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