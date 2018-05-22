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Лучший бомбардир украинской Премьер-лиги может перейти в ЦСКА
Нападающий донецкого "Шахтёра" Факундо Феррейра ближайшим летом станет свободным агентом.
По информации бразильского источника, Феррейра близок к подписанию контракта с ЦСКА. К форварду также проявляла интерес лиссабонская "Бенфика", однако предложение португальцев оказалось менее выгодным в финансовом плане.
В завершившемся сезоне-2017/18 27-летний Феррейра стал лучшим бомбардиром украинской Премьер-лиги, отличившись 21 забитым мячом в 30 матчах.
Record
По информации бразильского источника, Феррейра близок к подписанию контракта с ЦСКА. К форварду также проявляла интерес лиссабонская "Бенфика", однако предложение португальцев оказалось менее выгодным в финансовом плане.
В завершившемся сезоне-2017/18 27-летний Феррейра стал лучшим бомбардиром украинской Премьер-лиги, отличившись 21 забитым мячом в 30 матчах.
Record
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