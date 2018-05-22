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Григорий Иванов: "Урал" продолжит гибкую ценовую политику по билетам на домашние матчи

Президент "Урала" Григорий Иванов заявил, что клуб продолжит гибкую ценовую политику по билетам на домашние матчи команды в сезоне-2018/19.

"У нас всегда цены демократичные, даже сейчас есть билеты по 100 рублей и по 5 тысяч рублей. У нас уже действует эта система", - цитирует Иванова ТАСС.

Ранее руководство клуба представило нового главного тренера – бывшего специалиста "Тосно", 43-летнего Дмитрия Парфенова. На своем посту он сменил Александра Тарханова, который стал советником президента клуба.
Теги: Иванов Урал
Сегодня, 16:03
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№1 Написал: SVN (Сегодня, 16:08) #
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ГИБКАЯ ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА Урала-все таки это про что то другое))
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
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