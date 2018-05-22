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Капитаны сборных Франции, Дании и Австралии обратились к ФИФА с просьбой допустить Паоло Герреро на ЧМ-2018 (2)
Капитаны сборных Франции, Дании и Австралии обратились к ФИФА с просьбой допустить Паоло Герреро на ЧМ-2018 (2)
Григорий Иванов: "Урал" продолжит гибкую ценовую политику по билетам на домашние матчи
Президент "Урала" Григорий Иванов заявил, что клуб продолжит гибкую ценовую политику по билетам на домашние матчи команды в сезоне-2018/19.
"У нас всегда цены демократичные, даже сейчас есть билеты по 100 рублей и по 5 тысяч рублей. У нас уже действует эта система", - цитирует Иванова ТАСС.
Ранее руководство клуба представило нового главного тренера – бывшего специалиста "Тосно", 43-летнего Дмитрия Парфенова. На своем посту он сменил Александра Тарханова, который стал советником президента клуба.
"У нас всегда цены демократичные, даже сейчас есть билеты по 100 рублей и по 5 тысяч рублей. У нас уже действует эта система", - цитирует Иванова ТАСС.
Ранее руководство клуба представило нового главного тренера – бывшего специалиста "Тосно", 43-летнего Дмитрия Парфенова. На своем посту он сменил Александра Тарханова, который стал советником президента клуба.
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