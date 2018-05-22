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Массимо Каррера: надеюсь, Сарри не окажется в "Зените"
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал информацию о том, что наставник "Наполи" Маурицио Сарри может возглавить "Зенит".
"Надеюсь, что он не окажется в "Зените". Он отличный тренер, "Наполи" при нём становится сильнее с каждым годом. В России он смог бы играть в свой футбол. Но, думаю, будет правильно, если он останется в "Наполи", - приводит слова Карреры Radio Crc.
"Надеюсь, что он не окажется в "Зените". Он отличный тренер, "Наполи" при нём становится сильнее с каждым годом. В России он смог бы играть в свой футбол. Но, думаю, будет правильно, если он останется в "Наполи", - приводит слова Карреры Radio Crc.
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