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Массимо Каррера: надеюсь, Сарри не окажется в "Зените"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал информацию о том, что наставник "Наполи" Маурицио Сарри может возглавить "Зенит".

"Надеюсь, что он не окажется в "Зените". Он отличный тренер, "Наполи" при нём становится сильнее с каждым годом. В России он смог бы играть в свой футбол. Но, думаю, будет правильно, если он останется в "Наполи", - приводит слова Карреры Radio Crc.
Теги: Каррера Сарри Зенит
Сегодня, 17:08
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(6)
№23 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 18:59) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Каррера понимает, Маурицио Сарри - тренер с темпераментом Жозе Моуринью, ему пофиг звезды или молодые, с ресурсом Газпрома у него могло-бы получиться.
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№22 Написал: yuri спб (Сегодня, 18:59) #
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online

Цитата: Кристоф
Как там с 5 места? Все замечательно? Дебил.

С дебилами коту можно даже уютно. Но уже начинает надоедать. Нельзя же вечно говоить- почем борщец?


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№21 Написал: Кристоф (Сегодня, 18:59) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Boss52
Кот в пропаганде фашизма никогда не был замечен. Это твое болезненное воображение.

Какая прелесть. Как раз накануне 9 мая:
Цитата: yuri

Я не есть крыса, а натурально кот ! Нацистский кот серый как тень в полдень..
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
№20 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:45) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Серж1
ссыт wink

Конечно, но в "великом" воображении, это что-то типа нашей шутки, но на свинячий лад.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№19 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 18:25) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Когда в СССР была ситуёвина, что постоянно лебезили перед иностранцами, то, скажу уж всяк прямо и без обиняков, из всех иностранных граждан НЕГРЫ (как категория лиц) были - наиболее отвратительные, развязные и наглые гуманоиды... ну, в подавляющем большинстве.


--------------------
По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№18 Написал: казылык (Сегодня, 18:23) #
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Бавария»
пусть пятиместные икру мечут smile
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
№17 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 18:12) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Смотрящий
За групповой турнир - спасибо.
Да! Зонтик не протекает?


Так ты не Зенит благодари, а Динамо и ЦСКА. Бенефициары - эти команды.

Цитата: Кристоф
Тебе плюсики только фашисты как и ты ставят.


Кот в пропаганде фашизма никогда не был замечен. Это твое болезненное воображение.

Цитата: Смотрящий
А , если мне в трёх горячих точках не закатали, то и в мирной жизни не выйдет.


Ну, если так, то уважуха. Тогда, пожалуйста, будь более корректным в своих высказываниях. Не уподобляйся сам знаешь кому.
Регистрация: 29.11.2014 [жалоба]
№16 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 18:03) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Boss52
Цитата: yuri
чтобы в недалеком будущем вополитить их в мясную пистобратию в 9-0.


Даешь 9-0 в групповом турнире ЛЧ! Кто больше?

За групповой турнир - спасибо.
Да! Зонтик не протекает?


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№15 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 18:01) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: yuri
чтобы в недалеком будущем вополитить их в мясную пистобратию в 9-0.


Даешь 9-0 в групповом турнире ЛЧ! Кто больше?
Регистрация: 29.11.2014 [жалоба]
№14 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 18:01) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Boss52
Цитата: Смотрящий
Он намекает на то, что кому-то неплохо приобресть ГЗМ.
И это - не Газовые Залежи и Месторождения.
А ГубоЗакаточные Машинки.


Никогда не пытайся никому что-то "закатывать". Как показывает опыт, бесперспективно, а при случае, могут "закатать" тебе и не только губы.


Я и не пытаюсь.
А, если мне в трёх горячих точках не закатали, то и в мирной жизни не выйдет.


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№13 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 17:59) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Скорей всего с Каррерой поделился чем-то Манчини, может по "стилю" руководства в Зените.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№12 Написал: Кристоф (Сегодня, 17:58) #
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
О как! . Как ни посмотришь мясная , извините, господа , пистобратия ставит сама себе плюсики, а объекивным товарищам минусы.

Тебе плюсики только фашисты как и ты ставят. Ты расчитывал на иное?
Цитата: yuri
7-0 это только цветочки были, собираем минусы, господа, чтобы в недалеком будущем вополитить их в мясную пистобратию в 9-0.

Как там с 5 места? Все замечательно? Дебил.
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
№11 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 17:58) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
а объекивным товарищам минусы.


Валерьянка объективности не добавляет.
Она распрямляет то, что должно быть извилистым.


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№10 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 17:54) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Смотрящий
Он намекает на то, что кому-то неплохо приобресть ГЗМ.
И это - не Газовые Залежи и Месторождения.
А ГубоЗакаточные Машинки.


Никогда не пытайся никому что-то "закатывать". Как показывает опыт, бесперспективно, а при случае, могут "закатать" тебе и не только губы.
Регистрация: 29.11.2014 [жалоба]
№9 Написал: yuri спб (Сегодня, 17:54) #
  • -2
  •  (10)
online

О как! . Как ни посмотришь мясная , извините, господа , пистобратия ставит сама себе плюсики, а объективным товарищам минусы. 7-0 это только цветочки были, собираем минусы, господа, чтобы в недалеком будущем вополитить их в мясную пистобратию в 9-0.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№8 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 17:48) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
с первого места первой четверти и пятого по итогам столько эмоций...
Регистрация: 14.03.2010 [жалоба]
№7 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 17:39) #
  • +1
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Работяга
Не понятно на что он намекает..


Он намекает на то, что кому-то неплохо приобресть ГЗМ.
И это - не Газовые Залежи и Месторождения.
А ГубоЗакаточные Машинки.


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№6 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 17:33) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Не понятно на что он намекает.Или у нас все так плохо,что только он может в таких условиях работать,либо тупо ссыт.


--------------------
Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
№5 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 17:30) #
  • -1
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zen-it
это цветочки еще

5 место цветочки, применяйте 6е


--------------------
аргентинский бродячий театр и петушок
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
№4 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 17:27) #
  • +1
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
Уже обделался! Видно унижение от Манчини в 5-1 это цветочки еще.
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
№3 Написал: yuri спб (Сегодня, 17:22) #
  • -8
  •  (14)
online

Цитата: Серж1
ссыт

Мертвые не потеют, этот труп опять говорит по бумажке, сэр. Устал уже уничтожать свиные шкуры.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№2 Написал: Бывалый Кузбасс (Сегодня, 17:18) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Серж1
ссыт wink

но это нормально и честно))
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
№1 Написал: Серж1 Питер (Сегодня, 17:13) #
  • +3
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
ссыт wink
Регистрация: 21.07.2011 [жалоба]
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