Массимо Каррера: надеюсь, Сарри не окажется в "Зените"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал информацию о том, что наставник "Наполи" Маурицио Сарри может возглавить "Зенит"."Надеюсь, что он не окажется в "Зените". Он отличный тренер, "Наполи" при нём становится сильнее с каждым годом. В России он смог бы играть в свой футбол. Но, думаю, будет правильно, если он останется в "Наполи", - приводит слова Карреры Radio Crc.