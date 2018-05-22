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Маурицио Сарри отказался от предложения "Зенита"

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри ответил "Зениту" отказом на предложение возглавить команду.

Стороны договорились, что тренер даст свой ответ до конца недели, однако Сарри ответил отказом до истечения срока, сообщает CalcioNapoli24.

Теперь у Сарри осталось два основных варианта продолжения карьеры - остаться в "Наполи" или перейти в "Челси".
Теги: Сарри Зенит
Сегодня, 20:22
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22
(3)
№22 Написал: SVN (Сегодня, 21:02) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: valerman40
Цитата: Blessing
Жили без Сарри, и проживём. Как говориться, а счастье было рядом, а в нашем теперь случае, ЕЩЁ... пока... рядом... blush

пс: там где-то тренер сборной Аргентины пороги обивает. confused

там где то Скрипник вторую команду уже в ФНЛ сплавил, стучится к вам в двери

Он Гончаренко в Урале помогал,нужно брать!
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№21 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 20:59) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Жили без Сарри, и проживём. Как говориться, а счастье было рядом, а в нашем теперь случае, ЕЩЁ... пока... рядом... blush

пс: там где-то тренер сборной Аргентины пороги обивает. confused

там где то Скрипник вторую команду уже в ФНЛ сплавил, стучится к вам в двери
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№20 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 20:58) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: liasport433
Цитата: suvirinimas
Вперед Семак к победам с Заболотными, Полозами, Дзюбами, Кокориными, Ерохиными


оздоева звезду забыл =) laughing

ещё Терентьев щаз бланши долечит, Новосельцев птицей-бакланом воспрянет с лавки- и пойдёт вся синелазоревая сестрия болеть за Тосно как обычно с децтва..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№19 Написал: SVN (Сегодня, 20:56) #
  • +1
  •  (5)
online

Цитата: Miss_Z
Блин, неужели правда Семак придет?

конечно!
И сразу наступит рай.Вот как то так думают многие болельщики питерской команды.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№18 Написал: liasport433 (Сегодня, 20:55) #
  • +3
  •  (5)
online

Цитата: suvirinimas
Вперед Семак к победам с Заболотными, Полозами, Дзюбами, Кокориными, Ерохиными


оздоева звезду забыл =) laughing
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
№17 Написал: Volodia379 (Сегодня, 20:53) #
  • 0
  •  (6)
online

Как он посмел отказать супер-клубу? В smirk голове не укладывается!
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
№16 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:51) #
  • -6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Жили без Сарри, и проживём. Как говориться, а счастье было рядом, а в нашем теперь случае, ЕЩЁ... пока... рядом... blush

пс: там где-то тренер сборной Аргентины пороги обивает. confused


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№15 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 20:48) #
  • +3
  •  (7)
online

Цитата: suvirinimas
Уважающий себя солидный тренер, тем более иностранец, конечно не пойдет. Вперед Семак к победам с Заболотными, Полозами, Дзюбами, Кокориными, Ерохиными!
А надежда теплилась в бело-сине-ГОЛУБЫХ головах smirk


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№14 Написал: liasport433 (Сегодня, 20:47) #
  • +2
  •  (2)
online

ну хз , семак мне щас напоминает аленичева... и почему то интуиция что не получится.... какие то они оба мягкотелые что ли!!! слишком добрые! семаку надо остаться в уфе , и набраться опыту!
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
№13 Написал: suvirinimas (Сегодня, 20:43) #
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: Sergey Nasirov_2
suvirinimas ну Семак то может добиться результата,только не сразу ,но это плюс для русских играков .

Ну если это цели для Зенита тогда вперед. Других более высоких целей для Зенита с русскими игроками я не вижу. Тогда Зенит не конкурент для Спартака и ЦСКА.
Регистрация: 9.02.2014 [жалоба]
№12 Написал: GPS (Сегодня, 20:43) #
  • -3
  •  (3)

Цитата: Sergey Nasirov_2
многие игроки аргентиносы смоются,узная что будет руководить русский тренер.

Это то и опасно. Для других клубов. Там и без аргентосов народу (с учетом тех кто вернется из аренды) на два высококвалифицированных состава. Ну кроме Заболотного если чё..)))
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
№11 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 20:39) #
  • +2
  •  (4)

suvirinimas ну Семак то может добиться результата,только не сразу ,но это плюс для русских играков .

GPS,
Во во. Скажут ,что сейчас проблемы с деньгами ,но у нас и так полно игроков . Но я думаю что многие игроки аргентиносы смоются,узная что будет руководить русский тренер.
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№10 Написал: XUMKA мос.обл (Сегодня, 20:37) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Химки»
Цитата: Пивовед
всё правильно сделал.

Нацист Тимощук поможет коню Семаку
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
№9 Написал: suvirinimas (Сегодня, 20:36) #
  • 0
  •  (6)
online

Кто ж пойдет в команду в которой есть лимит на легионеров, в которой существует принцип комплектования команды исключительно из белых игроков? Уважающий себя тренер, тем более иностранец, конечно не пойдет. Вперед Семак к победам с Заболотными, Полозами, Дзюбами, Кокориными, Ерохиными!
Регистрация: 9.02.2014 [жалоба]
№8 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 20:35) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: GPS
Цитата: Пивовед
всё правильно сделал.

Каррера его отвадил..)))


нет, это Манчини поделился с Сарри правдой о зеньке и её реальной внутренней кухне .


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№7 Написал: Miss_Z Москва (Сегодня, 20:33) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Блин, неужели правда Семак придет?


--------------------
Si es cuestion de confesar
no se preparar cafe;
y no entiendo de futbol
Регистрация: 18.11.2008 [жалоба]
№6 Написал: N-52 (Сегодня, 20:32) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
По его послужному списку - никчемное приобретение.
Регистрация: 13.08.2012 [жалоба]
№5 Написал: GPS (Сегодня, 20:31) #
  • +1
  •  (5)

Цитата: Пивовед
всё правильно сделал.

Каррера его отвадил..)))
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
№4 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 20:30) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
а где же кот со своими умозаключениями?,похоже хлопнул с горя лишка и утух


--------------------
Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012 [жалоба]
№3 Написал: SVN (Сегодня, 20:29) #
  • 0
  •  (4)
online

Давно ГСО не слышно,Гена,АУУУУ??
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№2 Написал: GPS (Сегодня, 20:23) #
  • +3
  •  (5)

Семак велком?
А бюджет на трансферы ему такой же дадут?
Или Новосельцевых, Ерохиных, Заболотных и прочих паспортистов изначально под него закупали?
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 20:23) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
всё правильно сделал.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
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