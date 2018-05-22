Маурицио Сарри отказался от предложения "Зенита"

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри ответил "Зениту" отказом на предложение возглавить команду.Стороны договорились, что тренер даст свой ответ до конца недели, однако Сарри ответил отказом до истечения срока, сообщает CalcioNapoli24.Теперь у Сарри осталось два основных варианта продолжения карьеры - остаться в "Наполи" или перейти в "Челси".