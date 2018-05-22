Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Сообщений
|Политика и события в стране и мире
|4024
|Ситуация на юго-востоке Украины
|119279
|Отдых в Крыму.
|173
|КБ-Гостевая
|26594
|Зенит
|104501
|Курилка
|1511
|Баги сайта и форума
|548
|Mузыка
|5709
Новости партнеров
Лента новостей:
19:00
Федор Смолов получил травму колена (15)
Федор Смолов получил травму колена (15)
18:08
Уилл Смит исполнит гимн ЧМ-2018 (4)
Уилл Смит исполнит гимн ЧМ-2018 (4)
11:11
Капитаны сборных Франции, Дании и Австралии обратились к ФИФА с просьбой допустить Паоло Герреро на ЧМ-2018 (3)
Капитаны сборных Франции, Дании и Австралии обратились к ФИФА с просьбой допустить Паоло Герреро на ЧМ-2018 (3)
Маурицио Сарри отказался от предложения "Зенита"
Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри ответил "Зениту" отказом на предложение возглавить команду.
Стороны договорились, что тренер даст свой ответ до конца недели, однако Сарри ответил отказом до истечения срока, сообщает CalcioNapoli24.
Теперь у Сарри осталось два основных варианта продолжения карьеры - остаться в "Наполи" или перейти в "Челси".
Стороны договорились, что тренер даст свой ответ до конца недели, однако Сарри ответил отказом до истечения срока, сообщает CalcioNapoli24.
Теперь у Сарри осталось два основных варианта продолжения карьеры - остаться в "Наполи" или перейти в "Челси".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.