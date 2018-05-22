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Артем Чистяков о карточке Смолову: заключение полиграфа – ничей заказ я не выполнял

Российский арбитр Артем Чистяков рассказал о том, что он прошел проверку на детекторе лжи после матча чемпионата России между "Арсеналом" и "Краснодаром", где он ошибочно дал желтую карточку Федору Смолову, из-за которой тот пропустил игру с ЦСКА.

"Главное – это доказать, что я невиновен и ничей приказ не выполнял. Руководство РФС поспособствовало тому, чтобы я прошел полиграф. За что им большое спасибо. Заказа нет ни с какой из сторон. Специальные люди в здании РФС общались со мной в течение более чем трех часов. Были вопросы по игре, по ошибкам, по «заказам» и приказам. Официальное заключение – ничей заказ я не выполнял. Оно передано представителям РФС. Семья и друзья меня поддерживают в сложившейся ситуации. Мы все переживаем из-за того, что происходит. Себя надо перебороть и держать в форме", – сказал Чистяков в эфире телеканала "Наш футбол".

"Матч ТВ"
Теги: Чистяков Смолов Краснодар
Вчера, 23:52
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(3)
№5 Написал: yuri спб (Сегодня, 00:10) #
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online

Цитата: Антуан Грейцман
Ну, прямо скажем, неожиданно.

А, может, эту практику надо просто повсеместно ввести? Тут ведь еще и ставки принимают?

А что? Зарабатывают на матчах судьи неплохо, могли бы и час-другой потерпеть. Тем более, если чисты перед совестью.

Если по чесноку, то этого мало. Небольшая жарка в печах и ради господи, все чисты. . Но как то это странно, зажигать печи перед матчами.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№4 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 00:09) #
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Болеет за:
«Спартак»
это ж сколько он новопассита вылакал?


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аргентинский бродячий театр и петушок
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
№3 Написал: Антуан Грейцман Челябинск (Сегодня, 00:08) #
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online
Болеет за:
КАМАЗ
Ну, прямо скажем, неожиданно.

А, может, эту практику надо просто повсеместно ввести? Тут ведь еще и ставки принимают?

А что? Зарабатывают на матчах судьи неплохо, могли бы и час-другой потерпеть. Тем более, если чисты перед совестью.
Регистрация: 11.02.2018 [жалоба]
№2 Написал: yuri спб (Сегодня, 00:03) #
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  •  (1)
online

Цитата: brysy
Вывернуся, Полиграф Полиграфыч Шариков был пьян.

Новое Средневековье, кот об этом талдычит фиг знает сколько времени. . Он обычно тут действовал куда проще. Пилорама заведена? Да . Сэр, подключена и в режиме. Хорошо. Судьи выстроились в ряд. У кота мало вариантов, а точнее только один- всех на гильотину, господа. Ну и чего рваные черные трусы вылетали из машины словно от женщины колготки.. Сэр?- Что? в Стране не осталось судей все уничтожены уже.. Ну и что?- это хорошо, закупим со стороны.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№1 Написал: brysy москва (Вчера, 23:56) #
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Болеет за:
«Спартак»
Вывернуся, Полиграф Полиграфыч Шариков был пьян.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
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