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Артем Чистяков о карточке Смолову: заключение полиграфа – ничей заказ я не выполнял
Российский арбитр Артем Чистяков рассказал о том, что он прошел проверку на детекторе лжи после матча чемпионата России между "Арсеналом" и "Краснодаром", где он ошибочно дал желтую карточку Федору Смолову, из-за которой тот пропустил игру с ЦСКА.
"Главное – это доказать, что я невиновен и ничей приказ не выполнял. Руководство РФС поспособствовало тому, чтобы я прошел полиграф. За что им большое спасибо. Заказа нет ни с какой из сторон. Специальные люди в здании РФС общались со мной в течение более чем трех часов. Были вопросы по игре, по ошибкам, по «заказам» и приказам. Официальное заключение – ничей заказ я не выполнял. Оно передано представителям РФС. Семья и друзья меня поддерживают в сложившейся ситуации. Мы все переживаем из-за того, что происходит. Себя надо перебороть и держать в форме", – сказал Чистяков в эфире телеканала "Наш футбол".
"Матч ТВ"
"Главное – это доказать, что я невиновен и ничей приказ не выполнял. Руководство РФС поспособствовало тому, чтобы я прошел полиграф. За что им большое спасибо. Заказа нет ни с какой из сторон. Специальные люди в здании РФС общались со мной в течение более чем трех часов. Были вопросы по игре, по ошибкам, по «заказам» и приказам. Официальное заключение – ничей заказ я не выполнял. Оно передано представителям РФС. Семья и друзья меня поддерживают в сложившейся ситуации. Мы все переживаем из-за того, что происходит. Себя надо перебороть и держать в форме", – сказал Чистяков в эфире телеканала "Наш футбол".
"Матч ТВ"
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