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Алан Дзагоев: если после ЧМ-2018 не уеду в Европу, то останусь в ЦСКА до конца карьеры

Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев рассказал о планах на будущее.

"Конкретных предложений из Европы никогда не было, были только разговоры, все на уровне слухов. Я говорил, что у меня еще есть желание. Если после чемпионата мира я никуда не уеду, то, скорее всего, останусь в ЦСКА до конца карьеры. Но желание у меня до сих пор есть", - цитирует Дзагоева ТАСС
Теги: Дзагоев
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