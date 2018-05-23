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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
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В футбольном симуляторе PES 2019 впервые появится российская премьер-лига
Японская корпорация-разработчик Konami огласила список новых лицензированных лиг в Pro Evolution Soccer 2019.
В очередной части футбольного симулятора впервые появятся российская премьер-лига, аргентинская лига SAF, португальская лига NOS, швейцарская Raiffeisen Super League, датская Superliga, шотландская Ladbrokes Premiership и бельгийская Jupiler Pro League.
Таким образом в игре появятся все без исключения команды, участвующие в этих чемпионатах, и их игроки.
Игра выйдет в конце августа: 28-го – в Северной Америке и 30-го – в Европе.
Официальный твиттер PES
В очередной части футбольного симулятора впервые появятся российская премьер-лига, аргентинская лига SAF, португальская лига NOS, швейцарская Raiffeisen Super League, датская Superliga, шотландская Ladbrokes Premiership и бельгийская Jupiler Pro League.
Таким образом в игре появятся все без исключения команды, участвующие в этих чемпионатах, и их игроки.
Игра выйдет в конце августа: 28-го – в Северной Америке и 30-го – в Европе.
Официальный твиттер PES
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