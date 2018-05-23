В футбольном симуляторе PES 2019 впервые появится российская премьер-лига

Японская корпорация-разработчик Konami огласила список новых лицензированных лиг в Pro Evolution Soccer 2019.В очередной части футбольного симулятора впервые появятся российская премьер-лига, аргентинская лига SAF, португальская лига NOS, швейцарская Raiffeisen Super League, датская Superliga, шотландская Ladbrokes Premiership и бельгийская Jupiler Pro League.Таким образом в игре появятся все без исключения команды, участвующие в этих чемпионатах, и их игроки.Игра выйдет в конце августа: 28-го – в Северной Америке и 30-го – в Европе.