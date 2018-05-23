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В футбольном симуляторе PES 2019 впервые появится российская премьер-лига

Японская корпорация-разработчик Konami огласила список новых лицензированных лиг в Pro Evolution Soccer 2019.

В очередной части футбольного симулятора впервые появятся российская премьер-лига, аргентинская лига SAF, португальская лига NOS, швейцарская Raiffeisen Super League, датская Superliga, шотландская Ladbrokes Premiership и бельгийская Jupiler Pro League.

Таким образом в игре появятся все без исключения команды, участвующие в этих чемпионатах, и их игроки.

Игра выйдет в конце августа: 28-го – в Северной Америке и 30-го – в Европе.

Официальный твиттер PES
Теги: Pro Evolution Soccer
Сегодня, 13:29
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№2 Написал: EMDM (Сегодня, 13:53) #
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Болеет за:
ЦСКА
Когда-то играл в PES, казалось там физика лучше у у игроков.
Сейчас не знаю, но ФИФА, думаю, точно лучше. Сетевые режимы точно.
Регистрация: 24.04.2008 [жалоба]
№1 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 13:38) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
самое легкое обновление, ни финтов,ни скорости не надо разрабатывать, бей, иди напролом)
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
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