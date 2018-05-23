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Нобель Арустамян: "Краснодар" подписал Спайича, в ближайшие дни ждите официального объявления

Комментатор Нобель Арустамян поделился информацией, согласно которой "Краснодар" заключил контракт с защитником "Андерлехта" Урошем Спайичем.

"Краснодар" всё же подписал защитника "Андерлехта" Уроша Спайича. Сумма сделки — 6 млн евро. В ближайшие дни, а может, и часы, об этом должны объявить официально.

Спайич — центральный защитник, к которому проявляли интерес и другие клубы РФПЛ. Но "Краснодар" собирается купить ещё одного центрального защитника. После ухода Гранквиста клуб решился на капитальную перестройку защиты", — написал Арустамян в Твиттере
Теги: Краснодар
Сегодня, 13:41
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№3 Написал: yuri спб (Сегодня, 14:50) #
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Андерлехт? Кот стал лихорадочно вспоминать. 3-1 дома, 0- 3 в гостях. Хороший защ, поздравляю, если что.


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Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№2 Написал: dekkaktus Наша Раша (Сегодня, 14:14) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Уже официально объявили на сайте Краснодара
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
№1 Написал: SVN (Сегодня, 13:47) #
  • -1
  •  (3)

когда уже подпишут Нобеля?Арарат вот переезжает в чемпионат Армении,Нобель пора домой,и Генича собой с канделаки!Верните Стогниенко.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
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