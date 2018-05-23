Источник: "Енисей" первые игры сезона будет проводить на стадионе "Геолог" в Тюмени

Красноярский "Енисей" будет проводить первые домашние матчи сезона в премьер-лиге вне Красноярска.В клубе решили проводить игры на стадионе "Геолог" в Тюмени (около 1600 километров от Красноярска). Теперь арену необходимо привести в порядок в соответствие с регламентом высшей лиги. "Енисей" также рассматривал вариант с Томском.Напомним, домашний стадион красноярцев "Центральный" закрыт на реконструкцию к Универсиаде-2019, а в манеже, как в ФНЛ, красноярцам в премьер-лиге играть запретили.