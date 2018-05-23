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Источник: "Енисей" первые игры сезона будет проводить на стадионе "Геолог" в Тюмени

Красноярский "Енисей" будет проводить первые домашние матчи сезона в премьер-лиге вне Красноярска.

В клубе решили проводить игры на стадионе "Геолог" в Тюмени (около 1600 километров от Красноярска). Теперь арену необходимо привести в порядок в соответствие с регламентом высшей лиги. "Енисей" также рассматривал вариант с Томском.

Напомним, домашний стадион красноярцев "Центральный" закрыт на реконструкцию к Универсиаде-2019, а в манеже, как в ФНЛ, красноярцам в премьер-лиге играть запретили.

Sportbox
Сегодня, 14:20
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№3 Написал: Lord Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 14:39) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Ville
началось... опять пердивная команда без стадика вышла в ПЛ.

На ремонте у них стадион. Придется перекантовываться в начале чемпа.
Ну не все города и клубы смогли новые стадики получить в пользование под шумок к ЧМ 2018...
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
№2 Написал: Ville СПб (Сегодня, 14:30) #
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началось... опять пердивная команда без стадика вышла в ПЛ.


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купил себе ковер!
Регистрация: 26.01.2008 [жалоба]
№1 Написал: Vik-Nik оттуда (Сегодня, 14:28) #
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  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
А почему же не в спортзале?
Да ,в принципе какая разница где их будут ипать... smiley
Регистрация: 30.10.2011 [жалоба]
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