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"Краснодар": трансфер Уроша Спайича согласован, остались мелкие детали

Футбольные клубы «Андерлехт» (Бельгия) и «Краснодар» достигли договоренности о переходе в ряды «быков» 25-летнего центрального защитника сборной Сербии Уроша Спаича.

В ближайшее время футболист пройдет медицинское обследование, после которого подпишет с черно-зеленым клубом личный контракт.

Официальный сайт ФК "Краснодар"
Теги: Краснодар
Сегодня, 14:24
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№2 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 14:46) #
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online

"Краснодар" на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с защитником Урошем Спаичем. В ближайшее время 25-летний футболист пройдет медицинское обследование, после чего подпишет соглашение.


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№1 Написал: Батька (Сегодня, 14:26) #
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online

Молодцы !!!
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
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