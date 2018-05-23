"Краснодар": трансфер Уроша Спайича согласован, остались мелкие детали

Футбольные клубы «Андерлехт» (Бельгия) и «Краснодар» достигли договоренности о переходе в ряды «быков» 25-летнего центрального защитника сборной Сербии Уроша Спаича.В ближайшее время футболист пройдет медицинское обследование, после которого подпишет с черно-зеленым клубом личный контракт.