Последнее с форума:

Тема Сообщений
Ситуация на юго-востоке Украины 119297
Зенит 104517
КБ-Гостевая 26604
Курилка 1512
Политика и события в стране и мире 4041
Отдых в Крыму. 173
Баги сайта и форума 548
Mузыка 5709

Новости партнеров

Андрей Талалаев станет главным тренером "Химок"

Российский тренер Андрей Талалаев возглавит "Химки", сообщает Sport24.ru.

Специалист подтвердил, что не будет продлевать контракт с "Тамбовом", которым руководил с 2016 года. Ожидается, что вместо Талалаева "Тамбов" примет Юрий Красножан, пока еще главный тренер "Химок".
Теги: Талалаев Химки
Сегодня, 16:39
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(1)
№2 Написал: Бриг (Сегодня, 18:09) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Нормально..весьма интересные Химки будут при Талалаеве..
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№1 Написал: XUMKA мос.обл (Сегодня, 17:04) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Химки»
красноджон Тулу. Талалаеву-правильный выбор
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.