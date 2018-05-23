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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
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13:21
Андрей Талалаев уходит из "Тамбова" (4)
Андрей Талалаев уходит из "Тамбова" (4)
Андрей Талалаев станет главным тренером "Химок"
Российский тренер Андрей Талалаев возглавит "Химки", сообщает Sport24.ru.
Специалист подтвердил, что не будет продлевать контракт с "Тамбовом", которым руководил с 2016 года. Ожидается, что вместо Талалаева "Тамбов" примет Юрий Красножан, пока еще главный тренер "Химок".
Специалист подтвердил, что не будет продлевать контракт с "Тамбовом", которым руководил с 2016 года. Ожидается, что вместо Талалаева "Тамбов" примет Юрий Красножан, пока еще главный тренер "Химок".
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