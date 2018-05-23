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Шандор Варга: контракт с Эмери - риск для "Арсенала"

Известный агент ФИФА Шандор Варга, друг Арсена Венгера поделился мнением о новом главном тренере лондонского "Арсенала" Унаи Эмери.

"Когда "канониры" 22 года назад назначили Венгера, то многие не понимали, кто это такой. С Эмери другая ситуация, ведь испанец много где уже работал. Хотя Арсен к тому моменту добился хороших результатов с "Монако". Сейчас сложно делать какие-то прогнозы. АПЛ – одна из самых сложных лиг в мире. Добиться успеха здесь очень тяжело, если даже Венгер и Жозе Моуринью в последнее время испытывали проблемы. Унаи – серьезный тренер, но как у него получится в "Арсенале", вопрос. В Англии пять-шесть клубов претендуют на чемпионство, это очень тяжело. Так что контракт с Эмери – риск. Я назначил бы Тьерри Анри или Патрика Виейра. Они свои, росли вместе с командой – но руководство решило иначе", - цитирует Варгу "Спорт-Экспресс".
Теги: Эмери Арсенал
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