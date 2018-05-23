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Александр Алаев приедет к сборной России 29 мая

Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев планирует 29 мая прибыть в расположение российской национальной команды, которая проводит сбор в преддверии чемпионата мира-2018 в австрийском Нойштифте.

На следующий день, 30 мая, сборная проведет первый из запланированных товарищеских матчей. Соперником станет Австрия.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Алаев Сборная России
Сегодня, 18:37
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