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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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Нобель Арустамян: "Краснодар" подписал Спайича, в ближайшие дни ждите официального объявления (3)
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Андрей Талалаев уходит из "Тамбова" (4)
Александр Алаев приедет к сборной России 29 мая
Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев планирует 29 мая прибыть в расположение российской национальной команды, которая проводит сбор в преддверии чемпионата мира-2018 в австрийском Нойштифте.
На следующий день, 30 мая, сборная проведет первый из запланированных товарищеских матчей. Соперником станет Австрия.
"Спорт-Экспресс"
На следующий день, 30 мая, сборная проведет первый из запланированных товарищеских матчей. Соперником станет Австрия.
"Спорт-Экспресс"
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