Александр Алаев приедет к сборной России 29 мая

Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев планирует 29 мая прибыть в расположение российской национальной команды, которая проводит сбор в преддверии чемпионата мира-2018 в австрийском Нойштифте.На следующий день, 30 мая, сборная проведет первый из запланированных товарищеских матчей. Соперником станет Австрия.