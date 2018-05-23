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"Рубин" проведет сборы в Сербии и Австрии

Стало известно, где будет готовиться "Рубин" к сезону 2018/19.

Первый сбор казанская команда проведет в Белграде с 17 по 30 июня, второй сбор пройдет с 6 по 21 июля на юге Австрии.

ФК "Рубин"
Теги: Рубин
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