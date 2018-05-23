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Стадион "Крестовский" перешел в управление "Зенита"

Стадион "Крестовский" перешел в управление "Зенита", сообщает официальный сайт клуба.

Акт приемки-передачи сооружения 18 мая подписали дочерняя компания сине-бело-голубых «Зенит-Арена» и правительство Санкт-Петербурга.

Договоренность о передаче стадиона сроком на 49 лет была достигнута 15 февраля во время работы Российского инвестиционного форума в Сочи.

Тогда между администрацией города и клубом было заключено концессионное соглашение, предусматривающее реконструкцию, техническое обслуживание и эксплуатацию всего комплекса на Крестовском острове площадью в 288 тысяч м?.
Вчера, 23:42
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8
(1)
№8 Написал: stainless (Сегодня, 00:29) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
казылык,
покамест какое-то свиное дерьмо по 7-0 опускают, а в квалификации помнится хохлы это свиное дерьмо два раза по 4-1 раскатали smile
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№7 Написал: казылык (Сегодня, 00:22) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Бавария»

stainless
лови струю конский дегенерат,Спартак 10 ти кратный чемпион страны а вы гавно нищее которое будут пинать в ЛЧ по 8:0 в этом году smile
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
№6 Написал: stainless (Сегодня, 00:20) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
казылык,
лови ртом какаху конскую сверху таблицы sunglasses
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№5 Написал: казылык (Сегодня, 00:18) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Бавария»
а толку то?с деньгами и халявным стадионом и все равно пятиместные лузеры,вдвойне приятно
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
№4 Написал: MSergio СПб (Сегодня, 00:11) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: zenit47
Нормально, сейчас за миллионы сдадут городу на ЧМ, и подпишут Сарри, и парочку топов

Цитата: fd65
Какое же бля#ство.... Построить стадион на деньги жителей города.... и передать клубу, который городу не принадлежит.... А че, у Народного достояния бабосов собственных не хватило на "Распил-Арену"?

Вот зачем ляпать, если не знаете... rage
1. На время ЧМ стадион переходит в управление ФИФА, безвозмездно,
всем руководить будут они, по условиям соглашения, как и на всех других ЧМ.
2. Только содержание стадиона стоит более миллиона рублей в день.
Городу зачем такая нагрузка?


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Все величайшие достижения государства Российского пришлись на то время,
когда столицей его был Санкт-Петербург
Регистрация: 1.11.2009 [жалоба]
№3 Написал: SergioV Белгород (Сегодня, 00:04) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: fd65
Какое же бля#ство.... Построить стадион на деньги жителей города.... и передать клубу, который городу не принадлежит.... А че, у Народного достояния бабосов собственных не хватило на "Распил-Арену"?

Они не с деньгами, они с пилой пришли.
Я удивлён, что какую-нибудь анти-баклан систему за пару сотен миллионов не поставили. Видимо, пока пресс-центре с выкатным полем хватает. А там посмотрим...


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О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
№2 Написал: fd65 (Вчера, 23:55) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Какое же бля#ство.... Построить стадион на деньги жителей города.... и передать клубу, который городу не принадлежит.... А че, у Народного достояния бабосов собственных не хватило на "Распил-Арену"?
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
№1 Написал: zenit47 СПБ (Вчера, 23:54) #
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Нормально, сейчас за миллионы сдадут городу на ЧМ, и подпишут Сарри, и парочку топов
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
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