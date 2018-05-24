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Три игрока молодежки будут работать со "Спартаком" на сборах

Тренерский штаб «Спартака» на летних сборах привлечет к работе с основным составом трех игроков молодежки.

С главной командой будет тренироваться 20-летний защитник Николай Рассказов (сезон-2017/18: 16 матчей, 1 гол в ФНЛ в составе второй команды москвичей; 3 матча за дубль), 21-летний полузащитник Данил Полубояринов (32, 1 в ФНЛ) и 18-летний хавбек Михаил Игнатов (1 в ФНЛ; 17, 1 за дубль).

Красно-белые выйдут из отпуска 18 июня, начнут подготовку в Тарасовке, а 2 июля отправятся в австрийский Филах, где пробудут до 22 июля.

СЭ
Теги: Спартак
Сегодня, 08:40
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4
(1)
№4 Написал: GS Москва (Сегодня, 10:48) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: filin89
А где эти, темнокожие таланты? Которых, пару лет назад, Спартак в академию привез?

Так и не вписались в командную игру при Гунько. В одиночку старались мяч таскать.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№3 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 10:41) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
А где эти, темнокожие таланты? Которых, пару лет назад, Спартак в академию привез?
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
№2 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 09:53) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Yorgen2006
Москва живем как в сказке про трех поросят Ниф-Ниф,Нюф-Нюв и Нав-Нав.
Намек от Хрюдуна Собянину, чтобы по домику на Рублевки им построил.

smirk ..утекай, плесень и кот?..и уже ТЫ.. smirk
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
№1 Написал: Yorgen2006 Yorgen2006 (Сегодня, 09:11) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Москва живем как в сказке про трех поросят Ниф-Ниф,Нюф-Нюв и Нав-Нав.
Намек от Хрюдуна Собянину, чтобы по домику на Рублевки им построил.


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Тосно играй, борись
Регистрация: 9.05.2018 [жалоба]
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