Три игрока молодежки будут работать со "Спартаком" на сборах

Тренерский штаб «Спартака» на летних сборах привлечет к работе с основным составом трех игроков молодежки.С главной командой будет тренироваться 20-летний защитник Николай Рассказов (сезон-2017/18: 16 матчей, 1 гол в ФНЛ в составе второй команды москвичей; 3 матча за дубль), 21-летний полузащитник Данил Полубояринов (32, 1 в ФНЛ) и 18-летний хавбек Михаил Игнатов (1 в ФНЛ; 17, 1 за дубль).Красно-белые выйдут из отпуска 18 июня, начнут подготовку в Тарасовке, а 2 июля отправятся в австрийский Филах, где пробудут до 22 июля.