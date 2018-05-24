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На базе ФК "Ростов" будет создана футбольная академия

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что на базе "Ростова" будет создана футбольная академия.

"Задача по развитию футбола актуальна, причем не только в дни чемпионата мира. Футбол на Дону был всегда любим. Задача - создание полноценной футбольной академии - поставлена. Думаю, этот год будет главным в ее решении, - цитирует Голубева ТАСС
Теги: Ростов
Сегодня, 09:30
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№1 Написал: Yorgen2006 Yorgen2006 (Сегодня, 10:00) #
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Болеет за:
«Зенит»
Какая то тухлая новость, Академия им. Понедельника (фармклуб Ростова) уже как год в ПФЛ играет, или губернатор решил слово сказать как в воду перднул. У них там в Ростове пресс служба есть какая ни будь?


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