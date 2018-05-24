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Вице-президент "Спартака": бюджет не будет изменен

Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов рассказал о ситуации с бюджетом клуба. Он отметил рост доходов.

"У нас выросло количество абонементов. В чемпионский сезон было продано 17 тысяч, на следующий год – 25 тысяч. Наш бюджет остается на прежнем уровне, как и наши цели - быть чемпионами и играть в ЛЧ. Про трансферы поговорим позже", - цитирует Измайлова СЭ
Теги: Спартак
Сегодня, 11:58
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7
(3)
№7 Написал: GS Москва (Сегодня, 12:50) #
  • -2
  •  (2)

Если еще и трансферная политика не будет изменена, то пёс ДецЪ.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№6 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 12:43) #
  • -4
  •  (6)

Цитата: Valar
порядок сохранится: Зенит, Спартак, Локомотив.


Надеюсь, речь только о бюджетах?
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
№5 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 12:40) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ythe
резкими темпами цену на топливо

от же ***ое чучело)


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ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
№4 Написал: Valar (Сегодня, 12:32) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
С бюджетом в Спартаке всё в порядке в последние годы. Стабильно второй после Зенита, потому волноваться не нужно. Нет предпосылок и в этом году что бы первая тройка претерпела изменения, порядок сохранится: Зенит, Спартак, Локомотив.


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I am ...
Регистрация: 30.11.2009 [жалоба]
№3 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 12:27) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Президент "Зенита" : мы поднимаем резкими темпами цену на топливо и газ. Бюджет команды будет увеличен в 2 раза. laughing


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
№2 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 12:03) #
  • -3
  •  (5)

Только у меня вся новость ограничивается двумя предложениями?

UPD О! Появилось... )))))
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
№1 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 12:00) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Бюджета не будет
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
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