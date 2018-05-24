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Николай Левников утвержден главой судейского комитета

Сегодня на заседании исполкома РФС была утверждена кандидатура Николая Левникова в качестве председателя судейского комитета РФС. Ранее этот пост занимал Валентин Иванов.

СЭ
Сегодня, 13:33
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