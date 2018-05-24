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Кубку России предстоит реформирование

И.о. президента РФС Александр Алаев сообщил, что на следующем исполкоме РФС может быть принята реформа Кубка России.

Со стадии четвертьфиналов и полуфиналов предложено ввести двухраундовые противостояния.

СЭ
Теги: Кубок России
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