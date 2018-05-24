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Источник: "Амкар" снимется с РФПЛ, его место займет "Анжи

По информации Sport24, "Амкар", испытывающий серьезные финансовые трудности, в ближайшее время может отказаться от участия в следующем сезоне РФПЛ.

Занять место пермского клуба готов "Анжи", который по результатам стыковых матчей вылетел в ФНЛ.

Ранее "Амкару" было отказано в выдаче лицензии РФС.
Теги: Амкар Анжи
Сегодня, 14:24
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19
(6)
№19 Написал: utekay Россия (Сегодня, 16:49) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Амкар сохранить...снять спартак confused


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№18 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:12) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: MaximusM
А какого Анжи должен занимать место Амкара? Их соперник был Енисей, которому они проиграли и благополучно вылетели в ФНЛ. Соперником Амкара был ФК Тамбов, он и должен занять его место. Перед командой стояла задача выхода в РФПЛ, значит деньги на финансирование есть... в нашем футболе как всегда все через одно место, по неспортивному принципу выходят те, кто больше отстегнут

Нсовсем так. Выходят те, кто больше обезьяны чернозадые. Вылетел бы еще терек (или ахмад, или как там этого героя России, убившего тысячи россиян, зовут) - вообще отменили бы все эти стыки и вылеты в этом году.
Регистрация: 13.08.2015 [жалоба]
№17 Написал: MaximusM (Сегодня, 15:37) #
  • +9
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
А какого Анжи должен занимать место Амкара? Их соперник был Енисей, которому они проиграли и благополучно вылетели в ФНЛ. Соперником Амкара был ФК Тамбов, он и должен занять его место. Перед командой стояла задача выхода в РФПЛ, значит деньги на финансирование есть... в нашем футболе как всегда все через одно место, по неспортивному принципу выходят те, кто больше отстегнут
Регистрация: 9.04.2017 [жалоба]
№16 Написал: Volodia379 (Сегодня, 15:27) #
  • -1
  •  (5)

ТАК ОНИ ВСЕ ВРЕМЯ ГДЕ ТО В НИЗУ БОЛТАЮТСЯ И ШАНТАЖЕМ ВЫБИВАЮТ ДЕНЬГИ! И ВЕДЬ ЭТО В НАШЕМ ЧЕМПЕ НОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ! smirk
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
№15 Написал: КогдаУжеЭтоЗакончится (Сегодня, 15:14) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Ростов»
Анжи непотопляем
Регистрация: 8.04.2016 [жалоба]
№14 Написал: Черный Лис (Сегодня, 15:09) #
  • +9
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
А спортивный принцип?
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№13 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 15:08) #
  • +2
  •  (6)

Вадик Евсеев всем даст ответ на чистом английском.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№12 Написал: FCD 1923 Истра (Сегодня, 15:04) #
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Динамо» М
Это шантаж в преддверии ЧМ. Причем Амкар, за свою ну очень коротенькую историю, этим уже не первый раз занимается. Почитал в викпедии, вся история Амкара- это безденежье, попрошайничество и шантажи снятием. Пора им к истокам вернуться- заводская команда сотрудников.
Регистрация: 19.10.2008 [жалоба]
№11 Написал: afelayz Россия, Красноярск (Сегодня, 14:46) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ММВ
А причем тут Анжи с Тамбовом?

А я писал про эту пару?
И даже если разобрать. Анжи как представитель РФПЛ, Тамбов как соперник Амкара по стыкам.
Регистрация: 8.08.2016 [жалоба]
№10 Написал: sergey3709 (Сегодня, 14:44) #
  • -5
  •  (15)

А у Тамбова есть деньги?В таких убитых центральных регионах обычно их нет.
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
№9 Написал: Ville СПб (Сегодня, 14:41) #
  • +13
  •  (19)
online

Значит, Тамбов должен место Амкара занять.


--------------------
купил себе ковер!
Регистрация: 26.01.2008 [жалоба]
№8 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 14:40) #
  • -1
  •  (11)

JAL ESLI AMKAR SGINET,XOROSHII KLUB! ZACHEM NUJEN ANJI/
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№7 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 14:38) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: afelayz
Цитата: ММВ
А Енисей куда?

А причём тут Енисей?

А причем тут Анжи с Тамбовом?
Если пары были Енисей-Анжи, Амкар-Тамбов?


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008 [жалоба]
№6 Написал: afelayz Россия, Красноярск (Сегодня, 14:35) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ММВ
А Енисей куда?

А причём тут Енисей?
Регистрация: 8.08.2016 [жалоба]
№5 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 14:34) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Realist2000
А не честнее было бы провести матчи Анжи с Тамбовом?

А Енисей куда?


--------------------
жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008 [жалоба]
№4 Написал: Realist2000 (Сегодня, 14:31) #
  • +3
  •  (7)

А не честнее было бы провести матчи Анжи с Тамбовом?
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
№3 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 14:31) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Катрапс
Только этого не хватало....

А нужен ли в Перми футбол? Средняя посещаемость одна из самых низких~5000, каждый сезон там что то не так с финансированием.


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008 [жалоба]
№2 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 14:29) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Смысл было с Тамбовом играть? Чудны дела.
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№1 Написал: Катрапс Россия (Сегодня, 14:28) #
  • +6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Только этого не хватало....
Регистрация: 27.04.2009 [жалоба]
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