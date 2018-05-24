Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 4054
Итоговая десятка РФПЛ 2017-2018 размышля... 53
Ситуация на юго-востоке Украины 119307
Зенит 104534
Юмор, анекдоты, байки 7711
КБ-Гостевая 26610
Зенит-Арена. Внесем ясность! 37
Отдых в Крыму. 174

Новости партнеров

Президент "Амкара" Шилов: допускаю, что мы можем сняться с чемпионата

Президент пермского "Амкара" Геннадий Шилов прокомментировал новости о проблемах его клуба

"Я допускаю, что мы можем сняться с чемпионата, если не пройдем переаттестацию по выдаче лицензии РФС. Все решится 30 мая", - цитирует Шилова Чемпионат

Ранее появились новости, что "Амкар" может отказаться от участия в чемпионате России в связи с финансовыми проблемами. Место пермского клуба может занять махачкалинский "Анжи".
Теги: Амкар Анжи
Сегодня, 14:58
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(3)
№2 Написал: Е5 FC SM МАРС (Сегодня, 15:10) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
так у онжи то же денег нету


--------------------
#КРиП
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№1 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 15:04) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
туда им и дорога


--------------------
Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.