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Президент "Анжи": мы готовы заменить "Амкар" в РФПЛ
Президент "Анжи" Осман Кадиев прокомментировал информацию о возможном возвращении махачкалинского клуба в РФПЛ.
"Без сомнений, мы всегда готовы, если будет такая возможность. Про трудности "Амкара" не слышал. Я предпочитаю слухами не апеллировать», - цитирует Кадиева Sport24
Ранее стало известно, что "Амкар" из-за финансовых проблем может отказаться от участия в РФПЛ в следующем сезоне.
"Без сомнений, мы всегда готовы, если будет такая возможность. Про трудности "Амкара" не слышал. Я предпочитаю слухами не апеллировать», - цитирует Кадиева Sport24
Ранее стало известно, что "Амкар" из-за финансовых проблем может отказаться от участия в РФПЛ в следующем сезоне.
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