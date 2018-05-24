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Президент "Анжи": мы готовы заменить "Амкар" в РФПЛ

Президент "Анжи" Осман Кадиев прокомментировал информацию о возможном возвращении махачкалинского клуба в РФПЛ.

"Без сомнений, мы всегда готовы, если будет такая возможность. Про трудности "Амкара" не слышал. Я предпочитаю слухами не апеллировать», - цитирует Кадиева Sport24

Ранее стало известно, что "Амкар" из-за финансовых проблем может отказаться от участия в РФПЛ в следующем сезоне.
Теги: Анжи Амкар
Сегодня, 15:17
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(2)
№5 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:46) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
В очередь вставайте...готовы они. Зачем вы нужны с таким футболом своим?


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
№4 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 16:14) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Какие на всё готовые


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ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
№3 Написал: Ильюша золото Тушино (Сегодня, 16:04) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Пошла вон, гадина е*учая (с)))


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Est. 2008
Регистрация: 29.04.2018 [жалоба]
№2 Написал: All_my Москва (Сегодня, 15:49) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Так пусть Тамбов или Балтика заменяют Амкар, а овцелюбы пусть дружат с бомжами из ФНЛ


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Спартак, Арсенал, Боруссия, Ювентус
Регистрация: 17.10.2010 [жалоба]
№1 Написал: Батька (Сегодня, 15:48) #
  • +2
  •  (6)

Причем тут Анжи ? они вылетили от Енисея ?!

Пусть Томбов выходит тогда ...
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
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