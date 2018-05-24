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Источник: "Амкар" может сохранить место в РФПЛ, переехав в Нижний Новгород

По информации СЭ, инвесторы из Нижнего Новгорода готовы посодействовать переезду команды.

Они обещают разобраться с долгами клуба и получением лицензии РФС. Плюс гарантируют стабильное финансирование клуба в течение 3 лет
Теги: Амкар
Сегодня, 16:25
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№5 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 16:51) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Хорошо бы. Главное, чтобы не онжи


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
№4 Написал: Moonspell Москва (Сегодня, 16:42) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Батяня
Таким макаром все новые стадионы ЧМ-2018 приобретут себе команды. Сочи получил Динамо Сб, Нижний - Амкар. Осталось только Ротор сохранить в ФНЛ.


А что в этом плохого?
Лучше же играть на современных суперстадионах чем в -20 на промозглой Звезде продуваемой всеми ветрами на к тому же " брезентовом поле"!
А что же болельщик спросит? Много ли их ходят на Амкар или Динамо СПБ!
Регистрация: 2.06.2009 [жалоба]
№3 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:39) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Амкар, живи! Хоть где - в Нижнем, в Перми, в Тарасовке, но ЖИВИ!!! Не давай хачам возможности занять твое место! Место хачей - в небытие.
Регистрация: 13.08.2015 [жалоба]
№2 Написал: Батяня Сочи (Сегодня, 16:33) #
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Болеет за:
«Спартак»
Таким макаром все новые стадионы ЧМ-2018 приобретут себе команды. Сочи получил Динамо Сб, Нижний - Амкар. Осталось только Ротор сохранить в ФНЛ.


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Жизнь надо прожить так, чтобы голуби, пролетая над твоим памятником, терпели из уважения.
Регистрация: 10.08.2012 [жалоба]
№1 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 16:28) #
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Болеет за:
«Спартак»
Источник это не Орлов? он как то Тосно в Нижний советовал отправить ))
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
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