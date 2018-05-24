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Сергей Фурсенко: новый главный тренер "Зенита" будет объявлен на следующей неделе

Президент питерского "Зенита" Сергей Фурсенко сообщил, что имя нового главного тренера команды будет объявлено на следующей неделе.

"На следующей неделе точно узнаем имя главного тренера «Зенита", - цитирует Фурсенко Sport24
Сегодня, 16:36
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№1 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:40) #
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Болеет за:
«Зенит»
Неужели еще один контракт в сейфе завалялся?
Регистрация: 13.08.2015 [жалоба]
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