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Глава Башкирии: планируем начать строительство стадиона для "Уфы" на 15-17 тысяч человек

Глава республики Башкортостан Рустэм Хамитов на Петербургском международном экономическом форуме рассказал о том, что в скором времени футбольный клуб "Уфа" обзаведется новым стадионом.

"Стадион "Нефтяник" сегодня нас уже не устраивает. Мы вышли на понимание, что нужно строить новый, компактный стадион. Это будет не 40, не 30 и даже не 20 тысяч человек – порядка 15-17 тысяч человек. Нам надо защищаться от ветра, снега, холода. Знаем, что есть примеры в скандинавских странах, которые стоят порядка 3-4 млрд рублей – деньги, которые наша республика может себе позволить. Уверен, что с этой работой в течение 3-4 лет мы справимся", - цитирует Хамитова Советский спорт
Теги: Уфа
Сегодня, 18:03
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№4 Написал: grisha (Сегодня, 18:59) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: imaginary
на днищенские стадионы народ не пойдёт в любом случае

Врёшь, собака (с)
Раньше летом маленьких городках всегда люди в выходные собирались на колхозных стадионах - попить пиво и посмотреть игру на первенство района или области )))))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
№3 Написал: imaginary (Сегодня, 18:55) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: SVN
а какая ср.посещ.в этом сезоне у Уфы?вроде не очень высокая.

на днищенские стадионы народ не пойдёт в любом случае
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
№2 Написал: SVN (Сегодня, 18:25) #
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online

а какая ср.посещ.в этом сезоне у Уфы?вроде не очень высокая.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№1 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 18:10) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Вот это по настоящему крутая новость!
Когда такое было, чтоб команда из провинции, без ЧМ 18 и без Газпрома, строила себе современный стадион.
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
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