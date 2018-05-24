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Глава Башкирии: планируем начать строительство стадиона для "Уфы" на 15-17 тысяч человек
Глава республики Башкортостан Рустэм Хамитов на Петербургском международном экономическом форуме рассказал о том, что в скором времени футбольный клуб "Уфа" обзаведется новым стадионом.
"Стадион "Нефтяник" сегодня нас уже не устраивает. Мы вышли на понимание, что нужно строить новый, компактный стадион. Это будет не 40, не 30 и даже не 20 тысяч человек – порядка 15-17 тысяч человек. Нам надо защищаться от ветра, снега, холода. Знаем, что есть примеры в скандинавских странах, которые стоят порядка 3-4 млрд рублей – деньги, которые наша республика может себе позволить. Уверен, что с этой работой в течение 3-4 лет мы справимся", - цитирует Хамитова Советский спорт
"Стадион "Нефтяник" сегодня нас уже не устраивает. Мы вышли на понимание, что нужно строить новый, компактный стадион. Это будет не 40, не 30 и даже не 20 тысяч человек – порядка 15-17 тысяч человек. Нам надо защищаться от ветра, снега, холода. Знаем, что есть примеры в скандинавских странах, которые стоят порядка 3-4 млрд рублей – деньги, которые наша республика может себе позволить. Уверен, что с этой работой в течение 3-4 лет мы справимся", - цитирует Хамитова Советский спорт
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