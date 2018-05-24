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"Зенит" продлил контракт с авиакомпанией "Россия"

Футбольный клуб "Зенит" сообщил о продлении сотрудничества с авиакомпанией "Россия" на один сезон.

В рамках сотрудничества "Россия" оставляет за собой статус официального перевозчика клуба

ФК "Зенит"
Теги: Зенит
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