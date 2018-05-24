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Новости партнеров

Педро Роша может вернуться в "Гремио"

По информации Torcedores.com., футбольный клуб "Гремио" интересуется возвратом своего бывшего игрока, спартаковца Педро Роши.

Однако переговоры могут осложниться из-за завышенной стоимости форварда.

23-летний футболист перешел в "Спартак" летом 2017 года, сумма трансфера составила 12 миллионов евро. В составе "красно-белых" Роша принял участие в 14 матчах, в которых забил 1 гол и сделал 2 голевых паса.


Теги: Спартак Педро Роша
Сегодня, 18:28
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(0)
№8 Написал: ЗигЗаг (Сегодня, 19:14) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: Blessing
Цитата: grisha
Даже педры бегут от свиней

Почему...., вот в чём вопрос, почему педритто бегут от свиней, уж они то должны были найти общий язык??

чушка пидерская.... они изначально Москву путают с пидЕром... летят в столицу а оказываются в вашем болотном Гавне...вся же ваша шваль голубая в столице приютилась...
Регистрация: 2.04.2018 [жалоба]
№7 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 19:11) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Цитата: grisha
Даже педры бегут от свиней

Почему...., вот в чём вопрос, почему педритто бегут от свиней, уж они то должны были найти общий язык??

что,серьезно?опять?это пишет тот,кто во время матчей сборной посасывает,о чем и заявляет во всеуслышание?ты мазохист.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№6 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 19:09) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: grisha
Даже педры бегут от свиней

Почему...., вот в чём вопрос, почему педритто бегут от свиней, уж они то должны были найти общий язык??


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№5 Написал: ЗигЗаг (Сегодня, 18:58) #
  • 0
  •  (8)
online

Цитата: grisha
Даже педры бегут от свиней - остаётся им брать гемофродитов ))))))))))))))))))

ты подписан....
Регистрация: 2.04.2018 [жалоба]
№4 Написал: Бывалый Кузбасс (Сегодня, 18:58) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: grisha
Даже педры бегут от свиней - остаётся им брать гемофродитов ))))))))))))))))))

то ли дело ваш аргентинец, да? ;) он же решил до конца карьеры играть в питере?)))
пысы. дурачок, ты хотя бы про свой клуП узнавай новости, прежде чем искать изъяны у нас))
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
№3 Написал: grisha (Сегодня, 18:55) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Даже педры бегут от свиней - остаётся им брать гемофродитов ))))))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
№2 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 18:35) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
если верить Луческу, бразилец раскрывается во 2 сезоне. поглядим
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 18:33) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
не фиг продавать,в этом сезоне играть будет


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
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