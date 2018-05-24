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Педро Роша может вернуться в "Гремио"
По информации Torcedores.com., футбольный клуб "Гремио" интересуется возвратом своего бывшего игрока, спартаковца Педро Роши.
Однако переговоры могут осложниться из-за завышенной стоимости форварда.
23-летний футболист перешел в "Спартак" летом 2017 года, сумма трансфера составила 12 миллионов евро. В составе "красно-белых" Роша принял участие в 14 матчах, в которых забил 1 гол и сделал 2 голевых паса.
Однако переговоры могут осложниться из-за завышенной стоимости форварда.
23-летний футболист перешел в "Спартак" летом 2017 года, сумма трансфера составила 12 миллионов евро. В составе "красно-белых" Роша принял участие в 14 матчах, в которых забил 1 гол и сделал 2 голевых паса.
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